Diputada del PRM denuncia ventas irregular de 100 mil tareas de tierra del Estado en Boca Chica

Rafael Castro 26 de abril

Santo Domingo

La diputada por el partido Revolucionario Moderno (PRM), Dulce Quiñones denunció que más de 100 mil tareas de tierra propiedad del Estado fueron vendidas a precio de “Vaca Muerta”, en la pasada administración del Consejo Estatal del Azúcar, CEA, en el municipio de Boca Chica, incluyendo los predios del donde operaba el quebrado ingenio de Boca Chica.

Según explicó la legisladora, de las 100 mil tareas fueron vendidas por 65 millones de pesos y que solo los precios donde operaba el quebrado ingenio de Boca Chica se vendió por la suma de 44 millones de pesos a pesar de que su costo supera por mucho su valor.

Añadió que una cuadra entera, de los predios del ingenio que se extiende a las calles Mella, Duarte y San Andrés del municipio fue vendida a precio de vaca muerta a personas particulares, cuando en el CEA en la pasada administración funcionaba una mafia con las ventas a vapor de los terrenos del Estado.

Con respecto a los pasos que se están dando para que los terrenos sean devueltos al CEA y a la comunidad de Boca Chica, señaló que este jueves una comisión de diputados de Comisión de Justicia de la Cámara baja hará una vista pública en el mismo lugar.

Indicó que esos legisladores son los encargados de la investigación del caso, tras destacar que siete regidores de la Sala Capitular del Ayuntamiento de Boca Chica, que aprobaron el uso de suelo aun sin tener el título de propiedad en la mano de la comercialización de los terrenos.

Aclaró que las ventas de los predios fue una transacción que se aprobó cuando la senadora Cristina Lizardo ocupaba la presidencia del senado de la República en la pasada administración del partido de la liberación Dominicana PLD y del presidente Danilo Medina.

“El caso es que los contratos fueron conocidos y aprobados en el senado de la República, pero los mismos no pasaron por la Cámara de Diputados. Hasta que en la cámara baja no se apruebe éstos no pueden ser enviados al CEA, para luego mandarlos a Registros de Títulos”, apuntó.

“Ellos no tiene el título de propiedad de esos terrenos, y si tienen es falso porque las ventas no han sido aprobadas por la Cámara de Diputados”, aseguró la diputada del PRM, Dulce Quiñones.

Precisó que el empresario Heladio Martínez fue unas personas que adquirió los terrenos del desaparecido ingenio de Boca Chica, como se dice en el argot popular a precios de “Vaca Muerta”.

“Nosotros no estamos censurando el hecho de que esa persona haya comprado esos predios, sino por el valor por el cual los adquirió por cheles en comparación con el valor real de esos terrenos actualmente” sostuvo la legisladora.

Dijo que los más doloroso es que esos terrenos son del patrimonio del pueblo de Boca Chica y que los mismos fueron comprados de manera irregular por esa persona y lo idóneo es que ahora sean devueltos a la comunidad de Boca Chica.

Destacó que en su poder pose documentos de 15 contratos de ventas fraudulentas de terrenos del Consejo Estatal del Azúcar CEA comprados por personas particulares durante la administración pasada del gobierno del PLD.

“Yo ni conozca personalmente al empresario Eladio Martínez, solo lo es visto por fotografías, es decir que mis reclamos no es nada personal, sino de defensa al patrimonio de la comunidad de Boca Chica, consciente de que esas ventas fueron irregulares”, expreso Quiñones.

Explicó que en el municipio no hay ni un solo lugar de recreación familiar ni un club, ni un parque donde los niños y los ancianos puedan descansar y divertirse junto a la familia. Y lo que deseamos es que esos predios sean devueltos al Estado y que en los mismos se levanten obras sociales que beneficien a la población.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...