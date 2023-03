Diputado Félix Michell Rodríguez pide a Procuraduría investigar supuesta compra de alcaldes y dirigentes opositores

SANTIAGO. –

El diputado Félix Michell Rodríguez, demandó hoy de la Procuraduría General de la República, (PGR), abrir una investigación sobre las constantes denuncias que involucran a funcionarios del gobierno en la supuesta compra de voluntades para atraer alcaldes y otras autoridades municipales hacia el partido de gobierno.

Dijo que son muchas la denuncias o rumores que se escuchan en todo el país sobre las supuestas acciones por parte de funcionarios gubernamentales y dirigentes políticos oficialistas, a las que incluso les ponen cifras a los recursos económicos que supuestamente les han dado a alcaldes, a diputados y a dirigentes de partidos opositores.

“He escuchado un sinnúmero de denuncias de que el gobierno compra a funcionarios y dirigentes de oposición y no lo puedo decir yo, porque a mí no me consta, pero yo escucho a colegas míos, que incluso hablan hasta de cifras” y se preguntó que, si tanta gente denuncia y habla sobre eso, ¿por qué no se investiga?, dijo el legislador.

Recordó que se asume que todo eso, se hace con fondos públicos, por lo que reiteró su llamado a la Procuraduría General de la República, para que se inicie un proceso de investigación en el que se pueda determinar si en realidad se está poniendo en práctica esa acción que tanto afecta nuestro sistema democrático.

“La Procuraduría actúa de oficio cuando se trata de un asunto de orden público y con mucha más razón si se trata de fondos públicos y por no actuar ante denuncias como estas, es por lo que nadie le cree al gobierno en su lucha anticorrupción”, manifestó Félix Michell Rodríguez.

Reiteró que de lo que se está hablando es de una denuncia del uso de fondos públicos, porque si en una esquina de cualquier pueblo del país hay un negocio ilícito, sea esto verdad o mentira, las autoridades deben de motorizar una investigación para determinar su veracidad, señaló.

Dijo que se han mencionado nombres de personas, tanto del tren gubernamental, como de instituciones descentralizadas y de importantes dirigentes del partido oficialista, a los cuales se les involucra en esas acciones, por lo que la PGR, debe de actuar y determinar la veracidad o no de esas denuncias que cada día toman más fuerza.

Oficina de Comunicaciones diputado Félix Michell Rodríguez

