 Diputado Víctor Fadul saluda inicio de año escolar.

Santiago.- República Dominicana

El diputado por la provincia Santiago, Víctor Fadul, saludó el inicio del escolar 2023-2024 al considerar que la educación es la base para una sociedad desarrollada, cimentada por la formación en conocimientos y valores que se transmiten en la escuela y el núcleo familiar, para los niños y jóvenes del presente y el futuro.

No obstante, cuestionó el hecho de que al comienzo del año lectivo, este lunes 28 de agosto, cientos de esos niños y jóvenes no podrán recibir docencias en infraestructuras adecuadas, debido a que varios centros escolares de esta provincia no están disponibles, pues aún no se han concluido los trabajos de mantenimiento de los mismos.

En ese sentido, el congresista y aspirante a alcalde del municipio de Santiago criticó que tras la creación de la Dirección de Infraestructura Escolar, bajo el decreto presidencial 661-22 del 7 de noviembre del 2022, y a pesar de la expresa instrucción al Minerd y al Ministerio de la Vivienda, Hábitat y Edificaciones (MIVHED) a suscribir un acuerdo de colaboración, en un plazo máximo de 30 días, a partir de la fecha de publicación de dicho decreto, para la coordinación conjunta de todo lo relativo al diseño y construcción de las edificaciones escolares, “a estas alturas todavía hay escuelas que no podrán recibir a sus estudiantes, porque no están habilitadas”.

Dentro de los centros cuyos trabajos de reparación aún no han sido concluidos, se encuentran las Escuela Primaria La Jagua, Básica San José Afuera, Básica Baitoa, y el Liceo Gabriel Franco, en Baitoa; la Escuela Silvestre Antonio Guzmán, de Hato Mayor; el TV Centro María Secundina Torres, en Monte Adentro; el Centro Educativo Maximiliano Antonio Estrella, de Colorado, municipio Licey; Escuela Primaria Prof. Juan Bosch, de Sabaneta, Las Palomas; la Escuela Básica Las Javillas, en Puñal Adentro; de igual forma, la Escuela Primaria José Flores, en Arenoso y la José Antonio Marte, ubicada en Estancia Nueva.

Finalmente consideró que con los recursos asignados y el tiempo adecuado se debió tomar estrategias eficientes; no obstante, instó al personal docente a sortear los obstáculos, anteponiendo su dedicada vocación, y al estudiantado a aprovechar las enseñanzas a recibir, “pues se trata de su futuro y el de la nación dominicana”.

About Author

Me gusta esto: Me gusta Cargando...