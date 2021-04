Diputados disgustados con Yayo

Señores, nos enteramos que un grupo de diputados del Partido Revolucionario Moderno (PRM), están disgustados con el director General de Aduanas, Eduardo Sanz Lovatón, alías Yayo, ya que éste no ha cumplido su promesa.

La Voz del Munícipe supo que Yayo había prometido a los legisladores del PRM, nombrarles tres personas de su equipo de trabajo, pero este no ha hecho nada.

Según me informan, son dirigentes del PRM, que se fajaron en la campaña para que hoy esa organización sea poder, sin embargo, a esa gente ahora les dan la espalda, porque ya fueron utilizados.

Muchas de estas personas, ya fueron evaluadas, incluso les hicieron los análisis médicos de rigor, para comenzar a laborar en Aduanas, esto fue en diciembre del 2020, y estamos en abril del 2021.

Pero, no crean ustedes que el único que no cumple es el director de Aduanas, no así también la mayoría de los ministros y directores han sido unos hipócritas con los diputados del PRM, haciéndoles ofrecimientos que no llegan.

El problema de todo estos, señores, es que los dirigentes del PRM, ahora se sienten engañados por los diputados, sin que esa culpa sea de ellos.

El presidente de la República Dominicana, Luis Abinader y todos ustedes están ahí, en esas posiciones precisamente, por esa gente que hoy ustedes maltratan y mantienen olvidadas.

Pero, esta bueno que les pase a ellos, alguien dijo que las bases son para pisarla y eso realmente es lo que están haciendo con ustedes, despierten.

Mientras, todos estos funcionarios tienen a sus parientes y personas cercanas a ellos nombrados, ustedes siguen buscando, llegar a los 21 años jalando aire y frenando en el aro.

Pero, ustedes los de abajo, han aguantado 20 años, 4 más no serían, tan significante, eso pasa ahorita, les sirven de experiencia.

raycastrord@gmail.com

