La Dirección General de Cine (DGCINE) y el Centre National du Cinéma et de l’Image Animée de Francia (CNC francés), con la cooperación financiera de la Unión Europea y el apoyo de la Organización de los Estados de África, el Caribe y el Pacífico (ACP), organizan el programa “DEENTAL in the Caribbean” del 23 al 27 de enero, en las instalaciones de la Cinemateca Dominicana.

El programa se lleva a cabo por primera vez en el país y cuenta con la participación de 20 productores cinematográficos provenientes de Bahamas, Barbados, Granada, Haití, República Dominicana, Santa Lucía, y Trinidad y Tobago.

Los participantes recibirán talleres con temas enfocados en desarrollo de proyectos, financiación, ventajas y desventajas de la coproducción, el proceso a seguir para aplicar a fondos internacionales y estrategias de distribución. De igual manera se llevarán a cabo sesiones “one to one” donde cada participante recibirá asesoría personalizada.

La DGCINE expuso las ventajas de coproducir con República Dominicana y explicó sobre la facilidad que ofrece el país en términos de incentivos, infraestructura, locaciones y capital humano especializado, por lo cual se convierte en un socio ideal para coproducción. Así mismo, el CNC presentó las oportunidades que ofrece Francia para coproducir, los requisitos y fondos a los que los participantes pueden aplicar para beneficiar sus proyectos.

Las sesiones de trabajo serán guiadas por profesionales de la industria, tanto nacionales como internacionales. Contarán con los siguientes ponentes: el guionista, director y productor francés, Jean-Raymond Garcia, la productora francesa Juliette Lepoutre, la guionista dominicana Julia Scrive-Loyer y la docente y productora dominicana Tanya Valette.

Por otro lado, en el marco del Festival de Cine Global de Santo Domingo (FCGSD) se llevará a cabo el “Encuentro de Coproducción del Caribe”, organizado por DGCINE, donde los productores tendrán la oportunidad de presentar sus proyectos a posibles coproductores y expandir sus conexiones con talento de la región. Dicho encuentro tendrá lugar en el Hotel Intercontinental.

Al finalizar el programa, los organizadores seleccionarán uno o dos productores para participar en “DEENTAL at Cannes” durante la 76.ª edición del Festival Internacional de Cine de Cannes en mayo de 2023. Esto, con la finalidad de brindarles la oportunidad de continuar desarrollando sus proyectos.

Sobre DEENTAL

El programa DEENTAL fue lanzado en julio de 2020 por el Centre National du Cinéma et de l’Image Animée (CNC), con la cooperación financiera de la Unión Europea y el apoyo de la Organización de Estados de África, el Caribe y el Pacífico (ACP).

DEENTAL es un mecanismo de apoyo a los proyectos que se originan en los países ACP y los beneficiarios de ayudas en el marco de Aide aux Cinémas du Monde (ACM) y/o el Fonds pour la Jeune Création Francophone (JCF). Un segundo componente del proyecto está dedicado a capacidades para apoyar la estructuración del sector audiovisual en los países ACP.

