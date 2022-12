Director Aeroportuaria dice las líneas aéreas buscan solución el problema de equipaje rezagado

Rafael Castro 20 de diciembre 2022

Santo Domingo –RD

El director del Departamento Aeroportuario, Víctor Pichardo atribuyó las denuncias de los dominicanos ausentes por la tardanza en la entrega a tiempo de su equipaje, a un problema coyuntural propio de la temporada navideña, cuando afirma se registra un flujo inusual de pasajeros y de equipajes en el que se manejan hasta 11 millones de equipajes.

Al referirse Pichardo a las quejas de los viajeros, explicó que este mes de diciembre ha sido un año especial por la enorme cantidad de pasajeros y de equipaje que se está manejando en los aeropuertos durante el presente periodo navideño.

En ese sentido, aclaró que la mayoría de los aeropuertos a nivel mundial ahora mismo durante esta época están atravesando por dificultades en el manejo de pasajeros y de su equipaje por la enorme afluencia de personas que se están desplazando.

Y en ese aspecto aclaró que la República Dominicana, no ha sido la excepción porque también este año se ha registrado un aumento desproporcionado de pasajeros hacia la República Dominicana desde diversos puntos del exterior.

“Te puedo decir que cada año para las navidades los aeropuertos internacionales dominicanos manejan entre 11 y 12 millones de maletas y bultos de los miles de dominicanos ausentes que para esta temporada del año vienen de regreso a su país a visitar a sus familiares” expreso el funcionario.

Explicó, asimismo, que ya las líneas aéreas están tomando todas las precauciones de lugar para solucionar la situación por la que están pasando muchos viajeros para recibir a tiempo sus pertenencias a su arribo a los aeropuertos.

Precisó que ya algunas líneas aéreas están programando vuelos adicionales para satisfacer las demandas de miles de dominicanos ausentes que se espera que vengan la próxima semana al país, a pasar las fiestas navideñas y de fin de año y no tengan el problema de que su equipaje no lleguen con ellos en el mismo vuelo.

Indicó que desde el pasado 15 de noviembre pasado las líneas aéreas, operadores aeroportuarios y los representantes de las agencias oficiales sostuvieron reuniones para coordinar lo que era el recibimiento masivo de los miles de pasajeros durante el periodo navideño.

Agregó que en esas reuniones no solo se trató el tema de equipajes rezagados, sino también tema migratorio, aduanal y operacional, para garantizar un flujo más rápido de los viajeros en esta fecha desde las instalaciones de los aeropuertos hacia la parte externa de la terminal.

“Hay que reconocer señores que este año hemos roto todos los records, en cuanto a la cifra de pasajeros transportados y de equipajes. Las proyecciones solo por el aeropuerto Internacional de Las Américas, es de que más de 500,000 mil pasajeros movilizados este mes de diciembre”, apuntó. AERODOM

Con relación al tema, la empresa Aeropuertos Dominicanos XXI Aerodom reconoció que en las últimas horas se han presentado quejas de algunos pasajeros sobre la tardanza en la entrega de su equipaje.

Luis López, director de Comunicaciones de la empresa concesionaria dijo que se han presentado algunas denuncias de pasajeros en vuelos procedente de Miami, de la línea aérea Spirit Airlines y de otras aerolíneas que han tenido dificultades en la entrega a tiempo de las maletas a los viajeros.

Explicó que los equipajes rezagados están siendo entregados en el área habilitada por las autoridades aduanales y de las propias líneas aéreas.

Añadió, asimismo, el ejecutivo de Aerodom, que se han recibido casos de viajeros que han arribado al país, en vuelos de conexión y no han recibido sus maletas. Explicó que en las conexiones se han quedado el equipaje no llega a Santo Domingo.

En ese sentido, explicó López que la empresa está trabajando con las gerencias de esas aerolíneas para regularizar la situación y para que los equipajes de los viajeros puedan ser transportados justamente en el mismo vuelo con la persona.

Aclaró que esa situación no ha sido algo local del aeropuerto Internacional de Las Américas, sino que en los aeropuertos de origen no que es un problema de los aeropuertos de embarcan los cuales no montan el equipaje.

