   Director de Aeroportuaria y director de Comunicación y Prensa de la Presidencia giran visita de cortesía a prensa del AILA  

Rafael Castro 7 de septiembre

Aeropuerto Las Américas

El director ejecutivo del Departamento Aeroportuario, Víctor Pichardo y el director de Comunicación y Prensa de la Presidencia de la República, periodista Daniel García Archibald poderaron este lunes los aportes que hacen los periodistas que cubren la fuente aeroportuaria en beneficios del sector Aeroportuario, aeronáutico y del turismo en el país.

Pichardo y Archibald señalaron en una reunión que sostuvieron en el aeropuerto Internacional de Las Américas, con los comunicadores sociales que una buena relación entre la prensa y los funcionarios publico siempre redundará en beneficio de los usuarios.

“Me he sentido más comprometido, porque un amigo como Daniel García Archibald me expreso no solo con el cariño, sino también con la nostalgia de acompañarme a esta visita al aeropuerto a sus viejos amigos y colegas.

“Ustedes pueden contar con nosotros como aliados y les aseguro que las puertas de mi despacho estarán siempre abiertas para cualquier inquietud o sugerencia que tengan “, subrayó el funcionario.

El director ejecutivo del Departamento Aeroportuario Víctor Pichardo hizo énfasis en el sentido de que el director de Comunicación y Prensa de la Presidencia, García Archibald le dijo a raíz de su designación el interés personal de él de acompañarlo a una reunión con los periodistas del aeropuerto.

“Yo creo que Daniel tiene un sentimiento especial con los reporteros del aeropuerto, al recordar los primeros años de su carrera periodísticas cuando cubría las incidencias noticiosas en el aeropuerto Las Américas para varios medios de comunicación de circulación nacional”, expreso el funcionario.

Pichardo indicó que se siente agradecido por el respaldo que hasta ahora les han brindado los diferentes medios de comunicaciones en su corta gestión como director ejecutivo del Departamento Aeroportuario.

De su lado, García Archibald destacó que cuando Víctor Pichardo fue designado por el presidente Abinader, pensó en la importancia del acercamiento y socialización con los miembros de la prensa asignado al aeropuerto Las Americas, para lograr alcanzar una buena gestión al frente del organismo rector de los aeropuertos.

“Nosotros siempre entendiendo que ustedes son personas profesionales, que tienen décadas sirviendo noticias con veracidad y criterio a la opinión ´publica. Y que además nadie conoce más que ustedes los temas aeroportuarios, aeronáuticos y turísticos en el país”, precisó el destacado comunicador y funcionario del gobierno.

Acompañaron a los funcionarios los subdirectores del departamento Aeroportuario Luis Cabrera, Abelardo Rutinel. el coronel Richard Sierra, Delegado Aeroportuario y José Torres director de Comunicación del organismo.

En tanto, que entre los periodistas que cubren la fuente aeroportuaria que estuvieron presentes en la reunión con los funcionarios aeroportuarios y el director de Comunicación y Prensa de la Presidencia están Diógenes Tejada, del Nacional y Hoy, Tomas Ventura, del Diario Libre, Rafael Castro, Listín Diario y Viajero Digital, Ray Castro, Nuevo Diario, Pavel Arias, El Día, SIN y José Beato, del Caribe y Ciudad Oriental.