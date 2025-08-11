Dirigente del PLD en Boca Chica permanece en cuidados intensivos tras sufrir un ACV hemorrágico

Rafael Castro

11 de agosto de 2025 – Santo Domingo

El presidente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) en el municipio de Boca Chica y actual regidor del ayuntamiento local, Francisco Zapa Ventura, permanece ingresado en la sala de Cuidados Intensivos del Centro de Diagnóstico, Medicina Avanzada y Telemedicina (Cedimat), luego de sufrir un accidente cerebrovascular (ACV) hemorrágico la mañana de este lunes.

Según informaron sus familiares, el dirigente político se encontraba desempeñando sus labores habituales en el cabildo municipal cuando comenzó a sentirse mal de forma repentina.

Fue asistido de inmediato y trasladado de urgencia a un centro médico local, desde donde posteriormente fue referido a Cedimat para recibir atención especializada.

Zapa Ventura, quien ha ocupado su curul como regidor por varios períodos, es una figura reconocida en la política local de Boca Chica y un activo promotor de proyectos comunitarios.

Su estado de salud ha generado preocupación no solo entre sus allegados, sino también en el liderazgo político de la zona, quienes han expresado solidaridad con su familia.

Los parientes y amigos del dirigente han convocado a la comunidad a unirse en una cadena de oración, solicitando a Dios su pronta recuperación.

“Estamos confiados en que, con la ayuda de Dios y la atención médica recibida, saldrá adelante”, expresó el periodista Tomás Ventura, hermano del regidor, visiblemente conmovido.

Mientras tanto, en el ayuntamiento de Boca Chica, compañeros de labores de Zapa Ventura han manifestado su apoyo a la familia y se mantienen a la espera de noticias alentadoras sobre su evolución.

El equipo médico de Cedimat no ha ofrecido un parte oficial sobre su condición, pero se informó que se encuentra bajo estricta vigilancia y recibiendo tratamiento intensivo para estabilizar su estado.

Este no es el primer episodio de salud que afecta a un alto dirigente municipal en Boca Chica, pero el caso de Zapa Ventura ha tocado de manera especial a la comunidad, dada su larga trayectoria en el servicio público y el arraigo que mantiene entre los residentes del municipio.

15 Visitas totales 12 Visitantes únicos

About Author

Me gusta esto: Me gusta Cargando...