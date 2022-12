Dirigentes zonales del PRM acaparan bonos navideños

La entrega de los bonos navideños por parte del gobierno en favor de las personas necesitadas resultó un verdadero fraude, ya que algunos de los dirigentes medios del Partido Revolucionario Moderno (PRM), en los sectores de Santo Domingo Este supuestamente los acapararon en su beneficio personal, de familiares y allegados.

Según denuncias llegadas al periódico elmunicipe.com algunos presidentes y secretarios generales de zonas del PRM supuestamente acapararon los bonos que se le entregó para repartirlo entre la militancia de esa organización política.

De acuerdo a los informes ofrecidos, la mayoría de las personas que recibieron los bonos navideños del gobierno, no los pudieron activar con su cedula, debido a que esto habían sido activados por otras personas.

Una cajera de la tienda La Sirena, ubicada en la avenida Venezuela, dijo que un solo cliente realizó en ese establecimiento una compra de RD$50 mil pesos y que el mismo pago con los bonos navideños que el gobierno le entregó.

“Mire amigo ese hombre pasaba las tarjetas de los bonos navideños y todos estaban activados”, aseguró la empleada de La Sirena.

Esa situación, según se dijo afecta a miles de familia dominicanas, que no pudieron recibir el bono navideño, como se había prometido.

La señora Juana Vizcaíno, viuda quien reside con sus tres hijos menores en un populoso sector del municipio Santo Domingo Este, dijo que un vecino le regaló un bono, pero que no le sirvió de nada ya que otra persona lo había activado con su cedula.

“Yo no sé, dicen que fueron los políticos que hicieron toda esa trampa, imagínate yo me puse contenta cuando me dieron ese bono, pero cuando llamo al banco me dice que ya ha sido activado”, explicó la señora Vizcaíno.

