Doblete productor de Ohtani en novena entrada ayuda a Dodgers a remontar

El doblete productor de Shohei Ohtani con dos outs le dio a los Dodgers de Los Ángeles una ventaja en la novena entrada y la mantuvieron para vencer el viernes 4-3 aLos Dodgers, después de ser barridos en Filadelfia, perdían 3-0 después de dos entradas.

“Era muy importante conseguir una victoria hoy”, dijo Ohtani a través de un intérprete. “Creo que jugamos muy bien y me alegro de que haya salido bien”.

loChris Taylor conectó sencillo ante Jason Foley (2-3) con un out en la novena entrada y llegó a tercera con un sencillo de emergente de Austin Barnes ante Tyler Holton. Gavin Lux se elevó, pero Ohtani conectó un sinker con conteo de 0-1 a la parte más profunda de los jardines para lo que pareció ser un doble de dos carreras.

Sin embargo, la pelota rebotó en los arbustos más allá de la cerca del jardín central, lo que obligó a Barnes a detenerse en tercera.

“Lo único que quería era conseguir un hit, poner la pelota en juego”, dijo Ohtani. “Tenía muchas esperanzas de que la pelota pasara y lo hizo”.

Después de que el mánager de los Tigres, AJ Hinch, dio base por bolas intencionalmente a Will Smith para llenar las bases, el jardinero derecho Wenceel Pérez realizó una atrapada deslizándose para robarle a Freddie Freeman un sencillo de dos carreras.

“No creo que jamás le haya dado un boleto intencional a un lanzador como Freddie, pero así de bueno es Will Smith contra los zurdos”, dijo Hinch. “Si Wenceel no se vende con esa pelota, es posible que no hayamos tenido una oportunidad en la novena”.

Daniel Hudson ponchó a Ryan Vilade para iniciar la novena, pero dio base por bolas a Colt Keith y Pérez antes de retirar a Matt Vierling y Riley Greene para registrar su cuarto salvamento.

About Author

Me gusta esto: Me gusta Cargando...