Dominicana que regreso desde España en un vuelo de IBERIA denuncia la pérdida de su equipaje

Rafael Castro 19 de enero 2021

Aeropuerto Las Américas-RD

Una mujer dominicana residente en España denunció que tiene más de diez días que llegó al país, en un vuelo de IBERIA procedente de Madrid y todavía la aerolinea no le ha entregado su equipaje, donde está su ropa y demás objetos personales.

Rosana Rodríguez Álvarez, narró que vino el pasado día 8 de enero al país, en el vuelo 6501 de la línea aérea IBERIA, procedente de Madrid, España y desde entonces ha venido insistentemente solicitando la entrega de su maleta.

La dama se Lamentó que los días que tenían de vacaciones para disfrutar junto a sus familiares en el país, lo ha cogido para viajar al aeropuerto a reclamar sus pertenecías.

“Es increíble los trabajos que yo es pasado porque cada vez que vengo al aeropuerto a la oficina de Iberia averiguar sobre el destino de mi equipaje me salen con un cuento, de que no está aquí que la maleta se la llevó otro pasajero” narro la dama.

Con respecto al contenido de su equipaje describió que la maleta color rosado estaba full de ropas, zapatos, vestidos y otras vestimentas completamente nuevos.

Rodríguez Álvarez explicó que su situación personal ha sido difícil durante su estadía en el país, porque todas sus ropas que pretendía usar en la república Dominicana, están en su maleta extraviada.

Indicó que el primer día cuando llegó y le dijeron que el equipaje no había llegado realizó una reclamación ante la aerolínea en el aeropuerto, pero que tal reclamo de hecho al parecer no ha prosperado. La pasajera Rodríguez Álvarez, reside en la calle Manuela Diez, de Andrés Boca Chica.

“Es tenido que tomar ropas prestada de familiares y comprar vestidos y pantaletas de emergencia porque esas personas irresponsables no se sabe lo que hicieron con mi equipaje” destacó la dama indignada por la situación.

Calificó la situación por la que esta pasado como un abuso de parte de la gerencia de la aerolínea española en el país, que todavía a casi dos semanas de llegar al país, no le han entregado su maleta.

“ Ellos me llamaron el pasado jueves a mi casa de que presentara el presupuesto de la maleta que me la iban a pagar, pero jamás volvieron a comunicarse conmigo mientras yo estaba esperando, prácticamente sin ropa que ponerme”, precisó la Dominicana quien dijo residente desde hace más de 10 años en Barcelona, España.

Dijo que tiene los pies hinchados porque, de tanto viajes al aeropuerto en busca de sus pertenencias que no acaban de entregarle.

Explicó que tiene en su poder el boleto aéreo de la aerolínea así como el ticket de reclamo del equipaje que le entregaron en Madrid, antes de abordar el avión que la trajo de regreso a la República Dominicana.

“Un empelado de la línea me dijo que mi maleta se la habían entregado a otro pasajero, no se sabe si por error o de manera intencional”, pero yo lo que quiero es que me devuelvan mi equipaje o de lo contrario que me la paguen” expreso la pasajera.

Destacó que para ellos es sumamente fácil investigar a que pasajero entregaron la maleta, pero al parecer no han hecho ninguna diligencia para recuperar el equipaje sostuvo.

