El cantante Don Omar anunció su regreso a los escenarios después de superar una batalla contra el cáncer de riñón.

El también rapero, productor y compositor internacional, William Omar Landrón Rivera, mejor conocido como “Don Omar” sorprendió a sus fanáticos este domingo con una publicación en sus redes sociales anunciando su gira “Back to Reggaeton”.

“Detrás de cada éxito, está una multitud de personas que nunca ha dejado de darme su apoyo incondicional. No solo les doy las gracias por tanto cariño, sino que las gracias por siempre estar ahí en las buenas y en las no tan buenas. ¡LA GIRA BACK TO REGGAETON VA! Con Dios de la mano, no hay nada que nos detenga así que preparen sus mejores atuendos para noches de perreo que se reanudarán desde agosto. ¿Están listos para el tour del VERANO?

Además la gira «Back to Reggaeton» promete ser un homenaje a sus raíces musicales y un recorrido por sus grandes éxitos.

Esta gira no solo celebra la música y la carrera de Don Omar, sino también su fortaleza y resiliencia personal. Su retorno al mundo del entretenimiento simboliza una victoria sobre la adversidad y una nueva etapa en su vida y carrera artística.

«¡La espera ha terminado! Los boletos para la segunda etapa de mi gira #BackToReggaeton salen a la venta HOY a las 10am. Esta fiesta continúa este verano con 18 NUEVAS FECHAS y NUEVAS CIUDADES. ¿Quién me acompaña?» anunció en el cantante Don Omar.

About Author

Me gusta esto: Me gusta Cargando...