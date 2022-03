Doña Rosa, siempre

¿Alguna vez la vimos discutir de política con alguien? ¿Alguna vez la vimos pretender ocupar el puesto de su marido? ¿Alguna vez la vimos con imagen de soberana? ¿Alguna vez la vimos justificar algún absurdo de su Gobierno? ¿Alguna vez la vimos que no fuera como amiga y buena anfitriona sonriente? ¿Alguna vez la vimos pronunciar palabras hirientes? ¿Alguna vez la vimos que no fuera trabajando por la gente sin buscar primeras planas? ¿Alguna vez la vimos que no fuera como buena madre de familia? ¿Alguna vez la vimos, pues, que no fuera como buen ser humano?… (Por todo eso es que lamentamos hondo que doña Rosa se haya ido).