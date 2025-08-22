Dos hombres se lanzan al mar Caribe con sus vehículos en hechos separados en Santo Domingo

Rafael Castro

22 de agosto de 2025, Santo Domingo, RD

En menos de 24 horas, dos hombres perdieron la vida tras lanzarse con sus vehículos a las aguas del mar Caribe en hechos ocurridos por separado en la autopista Las Américas y la autopista 30 de Mayo, según informaron las autoridades policiales. Ambos casos se investigan como presuntos suicidios.

El primer hecho se registró este viernes en la autopista Las Américas, a la altura del kilómetro 11, donde murió ahogado Jeremy Santana Martínez, de 44 años, empleado de una empresa privada de transporte turístico.

. Según los reportes, Santana Martínez conducía una guagua de transporte turistico cuando, de manera repentina, estacionó brevemente a un lado de la vía, para luego volver a montarse y lanzarse al mar acelerando el vehículo.

La tragedia ocurrió pasada las 8:00 de la mañana, cuando supuestamente el hombre se dirigía a su trabajo. Pescadores que se encontraban en el área fueron testigos de la dramática escena y dieron aviso al 911.

Buzos del Cuerpo de Bomberos de Santo Domingo Este lograron recuperar el cuerpo, aunque hasta el cierre de esta nota el vehículo permanecía bajo las aguas.

En medio de la escena, la esposa del fallecido, Maribel Brito Núñez, no podía contener el llanto mientras observaba el rescate.

“¿Por qué mi amor me hiciste eso si yo te amaba y tú me amabas a mí?”, clamaba desconsolada.

Brito, quien llevaba diez años de matrimonio con Santana Martínez y con quien procreó un hijo de ocho años, aseguró que su esposo no mostró señales de preocupación antes de salir de casa esa mañana

. “Incluso me pidió que le pasara la bolsa de basura para botarla y se marchó como cualquier otro día”, relató entre lágrimas dama.

El segundo caso ocurrió la tarde del jueves en la autopista 30 de Mayo, frente a la Universidad del Caribe (UNICARIBE), donde otro hombre, aún sin identificar, también se precipitó con su vehículo al mar.

Tras intensas labores de búsqueda, brigadas de rescate lograron recuperar tanto el cuerpo como el carro, un Hyundai Sonata, con ayuda de grúas de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett).

Las autoridades no han confirmado los motivos que llevaron a ambas víctimas a tomar la drástica decisión.

Sin embargo, tanto los organismos de socorro como los agentes de la Dirección Central de Investigación Criminal (DICRIM), que asumieron las pesquisas, manejan la hipótesis de que se trató de suicidios.

Estos dos sucesos consecutivos han generado consternación en la población y han reavivado el debate sobre la salud mental en el país, así como la necesidad de fortalecer los programas de prevención y apoyo psicológico.

