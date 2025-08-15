Santo Domingo –

En el marco de la Operación Discovery 3.0, las autoridades de Estados Unidos han solicitado formalmente la extradición de cuatro ciudadanos dominicanos acusados de integrar una estructura criminal transnacional dedicada a defraudar a personas de edad avanzada en territorio norteamericano mediante el conocido esquema del “Grandparent Scam”, o “estafa de los abuelos”.

El Ministerio Público dominicano, a través de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, solicitó este viernes la imposición de prisión preventiva contra los imputados mientras se conoce el proceso de extradición. Los reclamados por la justicia estadounidense son:

Oscar Manuel Castaños García, alias Oscar Castaños, Oscar García u Oscar Castaño García (Castaño). Joel José Cruz Rodríguez, conocido como Paflow, Pa Flow, Joel Cruz Rodríguez o Joel Cruz Hermano. Edward José Puello García, identificado también como Edward Puello.Gerardo Heriberto Núñez Núñez, registrado igualmente como José Núñez Núñez.

De acuerdo con las acusaciones federales, estos hombres enfrentan cargos por asociación delictuosa para cometer fraude postal y electrónico, y por conspiración para el lavado de dinero, relacionados con una red que habría operado durante años desde la República Dominicana, engañando a cientos de víctimas en estados como Nueva Jersey, Nueva York, Pensilvania y Massachusetts.

El procurador adjunto Osvaldo Bonilla, director de Cooperación Jurídica Internacional y Derechos Humanos, explicó que la audiencia para conocer la medida de coerción fue programada por la Oficina Judicial de los Servicios de Atención Permanente de Santiago para las 4:30 de la tarde de este viernes.

Asimismo, el Ministerio Público solicitó que el caso sea declarado complejo, argumentando la magnitud de la organización, el número de imputados y la cantidad de víctimas.

La Operación Discovery 3.0 es el resultado de un trabajo coordinado entre el Ministerio Público dominicano y agencias federales estadounidenses, como el FBI y el Departamento de Seguridad Nacional (HSI). Durante la semana, se realizaron allanamientos simultáneos en la República Dominicana y en varios estados de EE. UU., incluyendo California, Nueva York, La Florida, Maryland y Misuri, en un esfuerzo por desmantelar la red delictiva.

Este nuevo capítulo de la investigación pone de relieve la dimensión internacional de la llamada “estafa de los abuelos”, una modalidad fraudulenta que, aprovechando el miedo y la preocupación de adultos mayores por sus familiares, ha generado pérdidas millonarias y un profundo impacto emocional en las víctimas.

Si quieres, también puedo prepararte una versión más breve tipo nota de agencia para que puedas usarla en un formato de noticia rápida.

16 Visitas totales 16 Visitantes únicos

About Author

Me gusta esto: Me gusta Cargando...