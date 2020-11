El actor mexicano Roberto Palazuelos, será el heredero principal de Andrés García

Santo Domingo, RD

Luego de Andrés García revelar que no le heredará nada a sus hijos, ahora ya se sabe quién es el máximo heredero de la estrella televisiva. Se trata del actor mexicano Roberto Palazuelos, quien estuvo junto a García en los momentos más difíciles de su vida.

Palazuelos confirmó la noticia al programa “De Primera Mano”, aunque aclaró que no quiere quedarse con nada de Andrés porque no lo necesita.

El actor de origen dominicano le dejará todo su patrimonio al llamado “Diamante Negro” porque además de considerarlo su amigo, Palazuelos sí lo cuida.

“Nunca lo he querido decir, para que no se haga el rollo publicitario de eso, pero yo soy su máximo heredero, lo cual, no crean que me causó mucha felicidad. Le dije a Andrés que sus hijos y él me contestó que ‘yo sí lo cuidaba y ellos no’”, aseguró Palazuelos en la entrevista.

Sin embargo, tal como lo señaló hace días, Andrés García no tiene previsto heredar bienes, pues pretende venderlos todo, situación que confirmó Palazuelos, quien detallo que es él quien le hace los contratos al actor retirado del medio.

“No va a haber herencia, porque vamos a vender todas las propiedades, mientras Andrés viva, para que siga teniendo una vida increíble. Ahorita ya se vendió una y se está pagando, estamos tratando de vender el rancho, ya tenemos unos clientes; yo le hago sus contratos y todo. Él dice que ya se va a morir, pero ese gran viejo va a durar mucho tiempo más”, explicó el empresario y actor.

Palazuelos, quien es conocido por su extravagante vida y su amistad con Luis Miguel, dijo que los hijos y la expesposa de García lo llegaron a buscar para reclamarle por la decisión de su padre y el aprovechó para dejarles claro que no le interesa nada de los bienes.

“Me reclamaron, me habló hasta la exesposa, me habló todo mundo. Les dije que no sabía, hasta que llegó y me dio el testamento; además, les comenté, que todos estaban en el testamento, pero solamente con 10 por ciento, yo recibo el groso de toda la herencia”, destacó.

Finalmente expuso: “Está mal que lo diga, pero yo ya soy muy rico, no me interesa quedarme con nada. Lo que me interesa, es ver a mi amigo, que es como un padre para mí, verlo bien. Tengo tierras de muy alta plusvalía, tengo muchísimos terrenos, muchísimos hoteles en Tulum, que es lo más caro que hay en México”