El banco de cambios «Global Cambio» estarían engañando a viajeros en AILA con la compras baratas de dólares

Santo Domingo-RD 27 de mayo 2024

Pasajeros que pasan en tránsito por el aeropuerto Internacional de Las Américas, denunciaron este lunes que la empresa “Global Cambio”, que opera en esta terminal engañar supuestamente a los viajeros comprándoles los dólares más baratos y vendiéndoselos más caros por encima de la tasa oficial establecida por las autoridades monetarias.

Con respecto a la situación, los viajeros denunciantes relataron que regularmente cuando acuden a vender la moneda estadounidense en las estafetas de la referida empresa siempre estos tienen una prima muy inferior a las establecidas por los Bancos comerciales que operan en el aeropuerto.

Francisco Núñez, quien llego en un vuelo comercial procedente de la ciudad de Nueva York, explicó que en varias ocasiones tuvo que adquirir la moneda en ese lugar, pero que luego cuando salió del área del aeropuerto se dio cuenta que lo habían estafado.

“Imagínate el que no sabe es como el que no ve. Yo fui y compra porque creían que eran personas seria y que ese negocio estaba regulado por las autoridades del aeropuerto, pero realmente no es así”, expreso Núñez.

Rosa María Castillo, una jovencita que vino como visitante al país, desde México, explicó que no sabía que dentro del aeropuerto existiera una situación como esa de engañar a los pasajeros.

¡Yo vine hace un par de semanas al país, y ahora regreso, y me doy cuenta que compre dólares aquí sobrevolados a su precio original, por encima de 20 puntos!”, expreso la jovencita que prefirió que su identidad se mantuviera en el anonimato.

“Estos es una violación a lay Monetaria y una estafa a los pasajeros de parte de esa empresa “Global Cambio”, que opera en la parte interna y externa de la terminal aeroportuaria.” Señalaron los denunciantes.

Se quejaron, además, que los bancos comerciales colocan sus cotizaciones de dólares para los usuarios visiblemente al Publio y sin embargo Global Cambio no lo hace en desmedro de los usuarios.

Indicaron que pudieron establecer que la sucursal del Banco de Reservas que opera en el área de llegada de pasajeros en la parte interna del aeropuerto se cotiza el dólar 20 a 25 minutos superior a lo que lo éstas comprando Global Cambio.

Actualmente la empresa tiene establecida diferentes estafetas de servicios en áreas estratégicas de mayor flujo de pasajeros, tanto saliendo como entrando al país, desde diferentes destinos.

Argumento de Global cambio

De su lado, la empresa de cambio de divisas, rechazó que opere con ventajas frente a sus competidores, y añadió que sus tarifas se ajustan a la media internacional para este tipo de servicios en los aeropuertos, declaró un ejecutivo que dijo no tenía autorización para hablar.

Agregó el ejecutivo que la empresa del Grupo Global Exchange, que opera en los principales aeropuertos y hoteles del país “no es un banco, no recibe depósitos y no genera riesgos para el sistema financiero”.

Recordó que cualquier servicio de comida o bebida mucho más caro en un aeropuerto en comparación con una ciudad. Reiteró que la empresa opera en las mejores locaciones, “porque paga para ello”, bajo “estricto cumplimiento de la Ley Monetaria y Financiera y bajo auditoría de la Superintendencia de Bancos”.

