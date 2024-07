Como dice una célebre canción del género, “si bailando merengue te diviertes” queda claro que también lo puedes hacer marchando el último domingo de julio durante la Gran Parada Dominicana en El Bronx, que este año celebró 35 años de haberse instaurado.

Con dicho propósito, la Avenida Grand Concourse —vena principal que cruza varios barrios en el corazón de la más amplia comunidad dominicana en Nueva York—, desde antes del mediodía ya se había pintado de rojo, azul y blanco, los colores de la bandera isleña, para recibir a las decenas de miles que salieron a las calles a celebrar la cultura quisqueyana.

En cada esquina, platos de pollo con espagueti y arroz con frijoles y habichuela, endulzaban el ambiente y otorgaban la suficiente proteína para enfrentar los embates de la jornada por venir, provista de mucho baile, gritos y jaloneos. Para ayudar a la digestión de la comida, quedaba la opción del baile o de las piraguas, esos hielos que se sirven de tantos sabores como colores existen.

Luego Wilbert estira un brazo y lo pasea para mostrar al visitante el desfile callejero donde jóvenes de ambos sexos mueven el cuerpo, ansiosos frente a la competencia de ritmos que salen de los altavoces que cada contingente instaló en sus autos o carrozas.

El anfitrión remata mostrando la cara de su hijo de escasos 3 años: “¿a poco no parece español? Y es que somos una raza donde se juntan muchas otras, somos la mejor”, insiste.

La música en altos decibeles mueve las entrañas, pero, aunque no se manejara este volumen tan alto, un dominicano se delata porque no puede dejar de moverse ante los ritmos propuestos que van de la romántica bachata, al vertiginoso merengue o el erótico reguetón que, como ciertas grasas, va directo a las caderas. No es estrictamente un festival musical, pero parece.

De pronto, aunque algunas nubes ofrecen una tregua a los participantes, el evento se realizó casi en su totalidad en un día soleado. Sin embargo, tal parece que el clima no apacigua, sino que enciende el ánimo de quienes se crecen al estímulo del astro.

