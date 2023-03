Cúcuta, Colombia.

El reconocido cantante urbano colombiano Crisaint, se encuentra promocionando su más reciente tema titulado “Trasnochao”, una rítmica y contagiosa propuesta musical que habla sobre relaciones tempestuosas y que se puede encontrar en todas las plataformas digitales.

“Decidí colocarle ese título porque me identifico, totalmente, con lo que dice la letra de la canción”, explica, de entrada, el talentoso artista.

Un tema que es de su autoría, con arreglos de Cristian Velandia Bermúdez y cuya lírica habla de que “a pesar de tener dinero, fama y mujeres no se es feliz, si no tienes con quien compartirlo y si no tienes una buena mujer a tu lado”, detalló Crisaint.

De igual manera “Trasnochao” le permite a este artista, oriundo de Cúcuta, Colombia y que cuenta con cinco años de carrera, seguir siendo coherente con su discografía.

“Siempre busco con mis canciones que el público se pueda identificar con mis composiciones, las cuales envían mensajes de amor y desamor”, externó.

Por igual, y como muestra de su profesionalidad, “Trasnochao” cuenta con un audiovisual que aportará, sobremanera, en el éxito de la canción.

“Yo mismo dirigí el video y la experiencia de rodarlo fue única. Se grabó en la ciudad de Medellín y posee un concepto oscuro donde tienes una pareja a tu lado, pero no eres feliz y te sientes vacío a pesar de tenerlo todo”, explicó.

Como planes futuros, Crisaint, quien estuvo en el top 50 de Spotify en Panamá y la revista Billboard destacó su primer álbum “Metaverso”, tiene en agenda “una gira en México, España y Panamá”, adelantó.

Los interesados en seguir la carrera de este emprendedor exponente urbano, pueden hacerlo a través de sus redes: Instagram: @crisaint y Twitter: @crisaintt

