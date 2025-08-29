El Congreso Nacional debe cuidar su accionar

Por Marino Ramírez Grullón Surge de nuevo la noticia de que en el Congreso Nacional están discutiendo crear otra provincia en el país. Esa provincia es un municipio de la provincia San Juan que se llama Las Matas de Farfán- Como si el dinero abundara y los ciudadanos necesitaran más legisladores, alcaldes, y otros puestos elegibles en el Congreso tratan este tema como si fuera en deporte. Crear más provincias inorgánicas no mejora la imagen de nuestros senadores o diputados, partidos políticos o gobierno. Todo lo contrario, ese tipo de iniciativa sin ningún contenido real económico o de servicios no sirve para nada. El Municipio de Las Matas de Farfán no reúne las condiciones económicas para ser otra provincia que tendrá un costo económico para el presupuesto nacional que en vez de nuevos gastos lo que necesita es economía. Esa provincia que se llamaría Santa Lucía, llevará unos senadores, varios diputados, gobernación, alcaldías, regidores, y todo lo que compone gastos adicionales para un presupuesto anualmente deficitario para cualquier gobierno. Hay gente en el Congreso Nacional forzando por esto desde hace tiempos, pero lo menos que haría el PRM sería ponerse a inventar con esas cosas. El Propio Presidente de la República, Luis Abinader y su Partido Revolucionario Moderno deberían llamar a la moderación a sus congresistas que son mayoría abrumadora en el Congreso. Lo que deben hacer esos legisladores es aprobar los códigos pendientes y crear leyes que sirvan para el bien de la ciudadanía. De esto no pasar en las próximas elecciones se les podría castigar con el voto minoritario por parte de la población. Este país no necesita más provincias sino más economía en el gasto público. En elecciones pasadas partidos ahora en la oposición contario con mayoría absoluta en la legislación de la época y al no servir a los dominicanos pierden las elecciones. El PRM ahora mayoritario en el Congreso debería aprender de la experiencia de los fracasos de otros. Anteriormente se han creado otras provincias que no tienen ninguna estructura de servicios constituyéndose en un fracaso total a la hora de la verdad.Sí que surgen cientos de aspirantes a lo que sea pero sólo para imponer gastos en la inversión pública y eso no es lo que se necesita ahora. Sólo piénsenlo bien gente del PRM en el Congreso antes de ponerse a crear nuevas provincias mejor aprueben leyes que la nación necesita para su buen funcionamiento.