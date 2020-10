 El cónsul en Nueva York, Eligio Jáquez, califica de oportuno y extraordinario el discurso de Abinader

Rafael Castro 09 de octubre 2020

NUEVA YORK

El cónsul general de la República Dominicana en la Ciudad de Nueva York, Eligio Jáquez, calificó de oportuno y extraordinario el discurso que pronunció al país, el pasado jueves el presidente Luis Abinader.

Jáquez, señaló que el mandatario estuvo la oportunidad de mostrar como un hombre abierto a las críticas constructivas siempre dispuesto a escucharlas y superarlas y receptivo para oír las sugerencias de su pueblo, acrecentando de esa manera, sus condiciones de estadista.

Aseguró que esas recomendaciones del pueblo le dio la gran oportunidad al primer mandatario de buscar soluciones al tema que le habían sugerido algunos colaboradores de solucionar a través de nuevos impuestos, aduciendo que cuando se tiene oídos para escuchar y una mente serena, siempre las soluciones surgirán.

El diplomático destacó que el grado de beneficio que tendrá la ciudadanía es inmenso, ya que solo el imaginarse las expectativas que existía con los anuncios de impuestos a las tarjetas de créditos, al salario 13 y las forma de comunicación digital,

“E so a pesar a una comisión especializada representativa de los diferentes sectores de la sociedad que tendrá 2 años para buscar una fórmula como la que se sugiere hacer da un respiro y un gran alivio a la ciudadanía.

Asimismo indicó que se hace necesario el reajuste fiscal, el cual ha sido postergado por los diferentes matices que le involucran, pero que tiodo el mundo está consciente de que se hace ineludible hacer un ajuste fiscal, que se ha planteado que muchas veces se hace bajando grandes impuestos para expandir la y cuando viene a ver el gobierno recibe más recursos.

“Vamos a ver como todos asumimos esa responsabilidades para que el destino de la República Dominicana siga siendo más prospero, para las futuras y presente generaciones”. Sostuvo el cónsul general dominicano, en la ciudad de Nueva York, Eligio Jáquez

Recordó Jáquez, que el país, contó con muchos líderes que influenciaron sobre la conducta del dominicano de una maneja casi mesiánica, como lo es el caso del extinto ex –presidente doctor Joaquim, el profesor Juan Bosch y el doctor José Francisco Peña Gómez.

Agregó que ya superada esta etapa, se ha llegado a una época de aterrizar, donde se necesita personas con la formación suficiente para darle a cada sector la importancia que tienen en la vida de la nación.

“Contamos con un país, maravilloso que tiene todos los encantos que pudiera encontrar un curioso turista en un país, cualquiera, lo poseemos en la República Dominicana, no solamente playas hermosas que están en las listas de las mejores y más bellas del mundo, que ahora empalman con la tecnología y que se pueden producir bienes de altísima calidad para satisfacer lo más exigentes mercados y visitantes”.

Con relación al abultamiento de la nomina que encontró en el consulado explicó que existían nombrados la cantidad de 47 vicecónsules, que solo tres estaban acreditados ante el Departamento de Estado de estados Unidos, por lo que consideró que esas barbaridades, de lujos, botellas, nominillas y todas esas situaciones que afectan el desarrollo económico del país, debe descontinuar en el gobierno.

Lamentó el funcionario consular, que cuando un gobierno está pagando 47 vicecónsules sin trabajar, alguien se está muriendo porque no tiene medicina, o un joven no pudo ir a la escuela a estudiar porque no tenía zapatos para ponérselos.