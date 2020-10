El director general de Migración, Enrique García lamentó el incidente en el que resultaron heridos militares en Eías Piña

Rafael Castro 19 de octubre 2020

Santo Domingo.

El director general de Migración, Enrique García lamentó el incidente en el que resultaron heridos un teniente y un sargento del Ejército de la República Dominicana, tras ser atacados por haitianos en el paraje El Valle, municipio de El Llano, de la provincia Elías Piña.

García tras deplorar el lamentable suceso explicó, que las investigaciones del caso les corresponden a la Policía Nacional y la justicia ordinaria y no a la Dirección General de Migración.

“Creemos que las autoridades encargadas del caso, la policía nacional y el ministerio público ya iniciaron las investigaciones correspondientes para dar con los agresores de los militares dominicanos”. Sostuvo del funcionario.

Sostuvo que los organismos militares y judiciales dominicanos están haciendo las indagatorias del incidente en el que un teniente y un sargento del Ejército de la República Dominicana resultaron heridos al ser atacados por haitianos en el paraje El Valle, municipio de El Llano, de la provincia Elías Piña.

Aclaró que migración entraría en cualquier momento del caso luego que se detenga a cualquier ilegal haitiano implicado en el hecho para que se proceder a su deportación del país. Aclara caso de ventas de visas en Haití

Con respecto a sus declaraciones de que cónsules dominicanos en Haití, estarían negociando con las visas dominicanas, aclaró que él se refirió a los funcionarios consulares de pasados gobiernos y no de la actual administración.

Explicó que los cónsules del actual gobierno de Luis Abinader, no han asumido todavía el cargo en Haití, sino que están en proceso de entrenamientos, recibiendo cursos y adiestramientos antes de asumir el cargo.

“Los cónsules de este gobierno todavía no han asumido su posición y si no han asumido no pueden estar vinculados en esas mafias”, aseguró Enrique García.

Indicó, asimismo, que sus declaraciones en ese aspecto fueron tergiversadas porque él se refirió a los funcionarios consulares de pasados gobiernos y no del presente gobierno porque éstos no han tomado posición todavía.

“Si los cónsules de este gobierno aún no han asumido mal pudiéramos decir que están negociando, porque ellos no han sido nombrados en esas posiciones todavía”, expreso García.

Reiteró el funcionario que los consulares que el presidente Luis Abinader nombro en los diferentes consulares incluyendo los que van hacia el vecino Haití, están recibiendo entrenamientos de lugar en el ministerio de Relaciones Exteriores, previo ir a ocupar la posiciones.

“Queremos que la población y la sociedad sepan que en nuestras declaraciones nosotros no referíamos al caso de los cónsules de gobiernos anteriores, de que estaban negociando con las visas en Haití”, y no de la actual administración”, enfatizó el director general de Migración Enrique García.

Continuarán deportaciones de haitianos

Aseguró, asimismo, que las repatriaciones de haitianos indocumentados que residen en la República Dominicana seguirán de parte de la Dirección n General de Migración en las diferentes provincias y demarcaciones del país.

Precisó que los controles y las operaciones que realizan las brigadas del organismo en los puntos fronterizos conjuntamente con las instituciones armadas del ministerio de Defensa continuaran.

Indicó que todavía no tenía a mano la cifra correcta de nacionales haitianos que han sido deportados a su país, durante su gestión al frente del organismo.

