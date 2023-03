El expresidente Danilo Medina anunció esta noche que fue diagnosticado con cáncer de próstata.

«Desde enero me he sometido a diferentes pruebas para determinar este diagnóstico. Tras realizar un tratamiento en el país que no arrojó los resultados esperados y por recomendación de mis médicos habituales, realicé posteriormente dos viajes a Estados Unidos. Mi primer viaje fue para la realización de una biopsia y el segundo para un estudio de extensión, que permitirá determinar el tipo de tratamiento más adecuado», preciso el exmandatario en un mensaje a través de su cuenta de Twitter.

Medina informó además que en un futuro próximo viajará nuevamente a los Estados Unidos, para realizar estudios complementarios y llevar a cabo el tratamiento que me aconsejen.

Agradeció a todas las personas, compañeros y amigos que se han interesado por su estado de salud en estas últimas semanas.

El también presidente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) hizo el anuncio horas después de haber arribado al país procedente de la ciudad de Miami.

Medina llegó a la República Dominicana pasadas las 2:40 de la tarde por el aeropuerto doctor Joaquín Balaguer ( El Higüero) en una aeronave de la empresa Helidosa, matrícula HI1021.

A su llegada, el exmandatario fue recibido por una comitiva conformada por doce personas, y abordó un vehículo que lo sacó del aeropuerto.

Se recuerda que el pasado jueves Medina viajó a Estados Unidos en un vuelo privado, confirmó el director general de Migración, Venancio Alcántara.

