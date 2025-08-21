El gobierno debe mostrar resultados

Por Marino Ramírez Grullón

Este es un país de llenar ojos mediante la construcción de obras públicas, al menos a eso nos acostumbraron los presidentes dictatoriales que tuvimos durante mucho tiempo, incluyendo los doce años de Joaquín Balaguer.

Sin embargo y para defensa de la democracia el problema es que un gobierno electo por cuatro años aun pudiendo buscar la reelección por un periodo similar tampoco tiene tiempo para muchas cosas.

En este caso sólo los presidentes que han podido reelegirse han logrado construir obras las cuales pueden mostrar para beneficio de la población, pero también para promocionar sus tiempos en el poder.

A Luis Abinader se le ha hecho difícil mostrar grandes obras ya que ha tenido que terminar las que dejó Danilo Medina que fueron muchas, pero además su llegada al poder fue en tiempos difíciles.

Así podemos verificar la pandemia de coronavirus del 2020, la guerra de Rusia en Ucrania ambas situaciones lastimaron la economía mundial, la República Dominicana no escapó a las situaciones.

De ahí que las inversiones públicas del actual gobierno se retrasaron porque el dinero que había en el Estado se dedicó a mantener la economía a flote mediante ayudas, compra de medicinas y otras situaciones que se presentaron en el momento.

Ha sido de tal forma que aunque se trataron de interponer reformas fiscales estas no cuajaron dejando al gobierno en la necesitad de sólo recaudar dinero mediante impuestos o atrayendo préstamos internacionales lo que ha mantenido presupuestos de ingresos deficitario, cuestión que no ha sido sólo de Luis Abinader sino de todas las administraciones que hemos tenido en los últimos 40 años.

Aun así las autoridades gubernamentales han hecho lo que han podido invirtiendo en obras sociales aunque las de gran tamaño han quedado atrasadas.

La oposición cuyo trabajo es ese ha agarrado por lo flaco criticando al gobierno por la falta de inversiones y el retraso de grandes obras.

En ese sentido gente que tampoco hizo nada y si construyó se hicieron millonarios en pocos años, ahora anda de crítica en crítica, mientras el gobierno espera su turno.

Ya las grandes obras que esperan la población y la oposición están a tiro de hit algo que debe apurar el presidente Abinader.

Esto no porque vaya a reelegirse sino para que vaya posicionando al PRM y al próximo candidato presidencial de ese partido en puntos altos para que la oposición no pueda ganar las elecci9on4es presidenciales en base a denuncias de falta de inversiones y de mantenimiento de obras.

Ese es otro punto que debe resolver la administración Abinader, el mantenimiento de obras públicas que van perdiendo calidad fruto de la inobservancia de las autoridades correspondientes. Es cuestión de tiempo, el gobierno debe apurar y la oposición está a la espera.

11 Visitas totales 11 Visitantes únicos

About Author

Me gusta esto: Me gusta Cargando...