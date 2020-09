El ingeniero Frank Rodríguez González  nuevo presidente y canciller del Sistema Corporativo Universidad Tecnológica de Santiago (UTESA)

El ingeniero Frank Rodríguez González tomó posesión como presidente y canciller del Sistema Corporativo Universidad Tecnológica de Santiago (UTESA), en una emotiva ceremonia celebrada en el Centro de Convenciones y Cultura Dominicana UTESA-Santiago.

Con la designación del primogénito del doctor Príamo Rodríguez Castillo e Ingrid González de Rodríguez, como presidente y canciller del Sistema Corporativo UTESA, se cumple la voluntad de su padre y fundador de la academia.

Las palabras de salutación fueron pronunciadas por la doctora, Lily Rodríguez de Eloy, rectora de la Sede, quien visiblemente conmovida pidió un minuto de silencio en honor al doctor Príamo Rodríguez Castillo, fallecido recientemente.

En un discurso donde estuvo plasmado el amor por su progenitor y el compromiso de continuar su legado, Rodríguez de Eloy dijo: “La mejor forma de recordar al hombre ausente, de dignificar el camino trazado por Príamo Rodríguez Castillo, no es solo recordar sus hitos, sino seguir caminando y aprendiendo. Y ese camino será del tamaño de las raíces y las alas con que nació UTESA: la mirada comprometida. No hablo solo de una nueva actividad laboral como reto personal, no, sino de una responsabilidad social con la región, el país y el mundo”.

El ministro de Educación Superior Ciencia y Tecnología, doctor Franklin García Fermín, al dirigirse a los presentes destacó que en sus 46 años, UTESA, ha prestado al país importantes servicios educativos, razón por la cual merece el respaldo con que la ha distinguido la sociedad dominicana.