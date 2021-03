El nuevo polo turístico de US$ 1.000 millones en la República Dominicana

Gobierno de República Dominicana presentó oficialmente este miércoles el Plan Integral de Desarrollo Turístico de Miches, la localidad ubicada en la costa sur de la bahía de Samaná, que será transformada en un nuevo polo vacacional. Para ello, habrá una inversión público-privada de US$ 1.000 millones para desarrollar 3.128 habitaciones hoteleras y 1.423 en complejos residenciales.

El presidente de República Dominicana, Luis Abinader; y su ministro de Turismo, David Collado, encabezaron este miércoles 24 de marzo el acto de lanzamiento oficial del Plan Integral de Desarrollo Turístico de Miches, que busca transformar en un nuevo polo vacacional al destino ubicado en la provincia de El Seibo, en la costa sur de la bahía de Samaná y a unos 80 kilómetros de Punta Cana.

Los primeros hoteles que se desarrollarán en la zona son Viva Wyndham, Ciudad Esmeralda, Dreams Secrets, Maralda y Tropicalia, de la mano de Four Seasons. El año pasado fue inaugurado un Club Med en la zona.

A partir del acuerdo firmado, se prevé construir en Miches 4.551 habitaciones, de las cuales 3.128 serán hoteleras y otras 1.423 residenciales.

En el acto, el mandatario confirmó que la inversión que realizarán allí los sectores público y privado alcanzará los US$ 1.000 millones, lo que permite tomar dimensión del volumen de la apuesta nacional a ese nuevo destino.

Desde luego, esa multimillonaria inversión prevé no solo la construcción de las habitaciones, sino también todas las obras de infraestructura necesarias para el acceso y garantizar los servicios. Esta última parte corre por cuenta del Estado.

En ese sentido, Collado aseguró que este acuerdo es “un hecho sin precedentes” que “convertirá a Miches en uno de los destinos turísticos más visitados de República Dominicana”…

