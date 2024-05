El primer ministro de Haiti Garry Conille, dijo este miércoles que se sentía «muy privilegiado» de haber sido elegido para el puesto, en su primer comunicado desde que un consejo de transición le designó para liderar el maltrecho país caribeño, asediado por las pandillas.

Conille dio las gracias a los grupos de la sociedad civil, partidos políticos y miembros de la diáspora haitiana que le propusieron como candidato.

«Juntos, trabajaremos en un mañana mejor para todos los niños de nuestra nación», escribió en la red social X en criollo haitiano.

Conille presentó su renuncia el martes como director regional de UNICEF para América Latina y el Caribe, un puesto que ostentaba desde enero de 2023. Antes sirvió como primer ministro de Haití entre octubre de 2011 y mayo de 2012, durante el gobierno del entonces presidente Michel Martelly.

Conille estudió medicina y salud pública y ayudó a desarrollar la red de atención sanitaria en comunidades empobrecidas de Haití, donde ayudó a coordinar los esfuerzos de reconstrucción tras el devastador terremoto de 2010. También trabajó como especialista de desarrollo de la ONU antes de convertirse en director regional de UNICEF.

Ahora enfrenta una tarea monumental. Haití está bajo el asedio de pandillas que controlan al menos el 80% de la capital, Puerto Príncipe, mientras el país espera a un despliegue respaldado por la ONU de un policías de Kenia y otros países

Aunque el consejo de transición no ha publicado un comunicado formal sobre Conille, miembros del consejo dijeron a The Associated Press el martes por la noche que seis de los siete miembros con derecho a voto le habían elegido. Laurent St. Cyr, el séptimo miembro, no votó porque no se encuentra en Haití en este momento.

Conille sucederá al primer ministro interino Michel Patrick Boisvert, que ayudó a dirigir el país desde que el ex primer ministro Ariel Henry presentó su renuncia en una carta en abril tras un incremento de la violencia de las pandillas.

En un primer momento no estaba claro si habría una ceremonia formal de investidura para Conille.

La directora ejecutiva de UNICEF, Catherine Russell, dijo en un comunicado que deseaba a Conille «todo el éxito en llevar una esperanza, estabilidad y paz muy necesitadas a los niños de Haití».

