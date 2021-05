El par EUR/USD afronta el segundo trimestre con subidas del euro

El par estrella del mercado del forex, el EUR/USD, se está comportando durante la primera mitad del Q2 del 2021 de forma muy distinta a como lo ha hecho durante el Q1 de este año, ya que si durante los primeros tres meses la moneda oficiosa de Costa Rica -el dólar estadounidense- recuperó parte del terreno perdido desde abril de 2020, fue terminar marzo y comenzar a subir el euro con respecto al dólar. En estos momentos la moneda de la eurozona ya vale más de 1,2 dólares.

Los cien primeros días de Biden

El primer cuarto de 2021 ha coincidido prácticamente con los cien días de tregua que se deja a toda administración entrante y tras los cuales se hace un primer balance de su gestión, y para el dólar ha supuesto un respiro, ya que en su mejor momento la divisa cotizada del EUR/USD logró colocarse en 1,17, pero apenas mes y medio después de esta cotización el dólar ha vuelto a las andadas bajistas, no sólo frente a la moneda de la eurozona, sino también frente a otros de los pares más negociados del forex, y todo apunta a que por el momento el dólar mantendrá su debilidad.

Ventajas y desventajas del “dólar débil”

En el mercado del forex las divisas base y las divisas cotizadas están constantemente variando su valor las unas con respecto de las otras, lo cual es muy útil en operativas como el trading online -ya que los traders necesitan que la cotización se mueva, preferentemente hasta alcanzar sus take profits y no los stops loss- y también es la razón por la que en muchos países se ahorra en base a moneda fiat fuerte, ya que divisas nacionales como el peso argentino se empeñan en perder valor de forma constante, cualquiera que quiera construir un pequeño patrimonio en muchos países de Latinoamérica deberá hacerlo en base a casi cualquier activo que no sea la moneda que emite su banco central -el ejemplo de Argentina, con permiso de Venezuela, es paradigmático de cómo una divisa puede perder tanto valor que apenas sea rentable imprimirla-.

¿Qué ventajas tiene para las economías dolarizadas que su moneda se debilite con respecto a la otra moneda fuerte de referencia? En una coyuntura internacional normal una moneda más barata suele ser entendida como beneficiosa para el sector exportador, ya que hace más atractivos los productos y servicios ofrecidos para aquellos que disfruten de una moneda fuerte, por ejemplo, dado que el euro se ha revalorizado en el último año más de un 10 por ciento con respecto al dólar, cualquiera que maneje euros podrá comprar un 10 por ciento más de productos o servicios en un país dolarizado que hace un año, o lo que es lo mismo, los exportadores de los países que usen el dólar podrán vender un 10 por ciento más.

En cambio, en la coyuntura de la actual pandemia una moneda que pierde valor se convierte en una losa añadida, ya que los países dependen cada vez más de producción extranjera, ha sido necesario acudir a los mercados internacionales para comprar todo tipo de materiales sanitarios; desde EPIs -equipos de protección individual- desechables, hasta los respiradores necesarios para mantener a los enfermos más graves con vida hasta que pudiesen superar lo peor del coronavirus, y por lo tanto una moneda que pierde valor no deja de ser un inconveniente a mayores.

Utilizar las divisas para invertir o ahorrar

Como se ha mencionado antes, las divisas pueden tener para los ciudadanos de a pie varios usos más allá del evidente de cobrar salarios o pagar las compras del día a día al que se limita la mayoría de la población, bien por desconocimiento de las posibilidades de inversión o bien porque no pueden dedicar nada al ahorro, dado lo difícil de la situación actual.

Siendo de antemano conscientes de las posibilidades de pérdida de capital cuando se especula con un activo como pueden ser las divisas, aquellos que dedican un excedente a actividades como el trading online encontrarán en internet reseñas de brókeres regulados para elegir el más adecuado, algunos de cuales además ofrecen algo de material de formación para que los traders novatos puedan iniciarse, aunque siempre será necesario adquirir conocimientos profundos ya que, eso sí, el trading online conlleva apalancamiento con lo que los riesgos son elevados.

En cualquier caso, se invierta o no, siempre es recomendable tener un remanente por pequeño que sea, y si es en divisas como el dólar o el euro, mejor que mejor.

