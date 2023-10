El pleno del Parlamento Europeo favorece lineas aérea unifiquen tarifa de equipaje de mano

El pleno del Parlamento Europeo ha pedido este miércoles normas uniformes y coherentes que unifiquen los precios que una aerolínea puede cobrar por las maletas de mano, así como las dimensiones que estas deben tener, para evitar la creación de tarifas ocultas y las dificultades a la hora de comparar precios.

El texto adoptado destaca la preocupación de los ciudadanos por las molestias que causan las normas heterogéneas sobre el equipaje de mano de las aerolíneas y considera que debe revisarse la legislación de la UE sobre los derechos de los pasajeros para ofrecer una solución.

Los eurodiputados han subrayado que la incoherencia de normas y precios del equipaje de mano de las aerolíneas genera problemas a los viajeros y lastra la comparativa de precios entre las diferentes opciones, por lo que piden normas comunes a escala de la UE.

La resolución, procedente de la comisión de Peticiones de la Euro cámara, no es legalmente vinculante, mientras que la Comisión Europea, por su lado, ha iniciado ya una consulta para revisar el Reglamento de Servicios Aéreos, tal y como recoge su más reciente comunicación sobre Estrategia de Movilidad. Por su parte, la Asociación de Líneas Aéreas (ALA) ha subrayado que la resolución aprobada no es vinculante y «por tanto las compañías no están obligadas a cambiar su política de equipaje».

La patronal de aerolíneas, en declaraciones a Europa Press, defiende en este sentido que estas prácticas comerciales como el cobro de maleta en cabina «son perfectamente legales y están amparadas en el Reglamento Europeo 1008/2008, que establece la libertad de fijación tarifaria».

También se pronunció al respecto el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE), que en su sentencia de 2014 ya dictaminó que las compañías no deberían cobrar un suplemento por equipaje de mano, siempre que este cumpla «requisitos razonables en términos de peso y dimensiones, y cumpla con los requisitos de seguridad aplicables».

