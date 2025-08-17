El Poder Ejecutivo refuerza equipo de comunicación con nuevas designaciones en DIECOM y Prensa de la Presidencia

Santo Domingo-RD

El Poder Ejecutivo oficializó este domingo, mediante el decreto 461-25, la designación de Félix Antonio Reyna Echevarría como director de la Dirección de Estrategia y Comunicación Gubernamental (DIECOM) y de Carlos Alberto Caminero Sánchez como director de Prensa de la Presidencia. En la misma disposición fue nombrado Abel José Guzmán Then como subdirector de DIECOM.

Con estas designaciones, el Gobierno fortalece su estructura comunicacional con el objetivo de coordinar de manera más efectiva los mensajes institucionales, optimizar la relación con los medios de comunicación y garantizar una mayor difusión de las políticas públicas.

Perfiles de los designados

Félix Antonio Reyna Echevarría, nuevo director de DIECOM, es un comunicador con reconocida trayectoria en estrategia y gestión de medios. Ha fungido como vocero institucional en distintas dependencias estatales y se le valora por su capacidad de coordinación de equipos y diseño de campañas de comunicación pública.

Desde su nuevo cargo tendrá bajo responsabilidad la conducción de las políticas de comunicación y la articulación estratégica entre las instituciones gubernamentales y los medios de prensa.

En tanto, Carlos Alberto Caminero Sánchez, designado director de Prensa de la Presidencia, es un periodista de extensa trayectoria en medios nacionales e internacionales.

Especializado en comunicación política y cobertura gubernamental, Caminero ha desempeñado cargos editoriales y de dirección tanto en prensa escrita como digital, además de ejercer como asesor en proyectos de comunicación estratégica.

Será el encargado de encabezar la línea informativa oficial de la Presidencia.

Por su parte, Abel José Guzmán Then, nombrado subdirector de DIECOM, es un periodista y analista político con experiencia en la edición y redacción de opinión en medios de circulación nacional.

Su perfil, que combina análisis de coyuntura y gestión de equipos periodísticos, servirá de apoyo a la labor operativa y estratégica de esa dependencia.

Estas designaciones, según se interpreta en los círculos políticos y comunicacionales, responden a la intención del Ejecutivo de reforzar la institucionalidad de la comunicación estatal, en un contexto donde la gestión de mensajes oficiales resulta clave para la percepción ciudadana y la consolidación de la agenda gubernamental.

