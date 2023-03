El senador Moreno Arias destaca en New York los aportes de los dominicanos del exterior en favor de la economía del país.

Bronx- NUEVA YORK

El senador Moreno Arias por la provincia Montecristi se comprometió a seguir trabajando desde el congreso de la República Dominicana por los derechos y reivindicaciones en favor de los dominicanos en el exterior. “Mira, lo primero es que en el año 2022 recibimos 8 mil millones de dólares, y eso hay que agradecérselo a ustedes la prensa y a la diáspora que reside aquí en los Estados Unidos; ustedes mantienen la estabilidad económica del país. Y qué bueno que estamos los defensores del territorio, tanto Dionis como Moreno, que tenemos más de 30 años en la política y que gracias al esfuerzo hemos ganado siempre; ustedes tienen dos representantes del territorio en defensa de la diáspora”, dijo Moreno Arias.

El popular senador participó junto a Felipe Febles, fundador y director ejecutivo de la Gran Parada Dominicana del Bronx, el senador Dionis Sánchez por la provincia Pedernales, Yulín Mateo, presidente del Partido Revolucionario Moderno (PRM) seccional de New York, los dirigentes del PRM en la gran manzana Rafael Mota Paulino, David Williams entre otros en la quinta presentación de las candidatas a reinas de la organización comunitaria para la celebración del 34 aniversario el próximo 30 de julio dedicado a la provincia Montecristi, donde Moreno será el “Gran Mariscal”. “Para mí es un gran honor de que Felipe Febles y La Gran Parada del Bronx, reconozcan a Montecristi, porque no solamente estamos hablando la provincia Montecristi, estamos hablando de proyectar a Montecristi turísticamente, estamos hablando de desarrollar la educación, la alimentación, la salud y mejorar la calidad de vida de los hombres y mujeres de Montecristi y de la República Dominicana; y me alegra que en el año 2024 “La Gran Parada Dominicana del Bronx” sea dedicada a Pedernales y a amigo Dionis Sánchez”, agregó el senador Arias.

“Ustedes pueden estar seguros que como él estuvo esta noche aquí, así estaré yo el año entrante apoyándolo. Les reitero mis agradecimientos y cuenten con nosotros. Déjenme decirles, que Dionis es un veterano con experiencia legislativa como senador, como lo hemos dicho públicamente: habló de los 10 pesos, habló de los vehículos de 5 años para 10, eso lo está trabajando una comisión en el senado. O sea, ustedes tienen verdaderos representantes en el senado, estamos siempre en el congreso y cumplimos siempre con nuestras responsabilidades. Esta es una gran noche para decirle a República Dominicana que debemos unirnos, desde Pedernales hasta Montecristi, los dominicanos somos una marca mundial”, finalizó diciendo Moreno Arias.

Por su parte el senador Dionis Sánchez dijo lo siguiente: “La verdad es que hay un congreso interesado en mejorar, en devolver parte de lo que hacen los dominicanos, sobre todo los que viven en Estados Unidos; las remesas que envían a nuestro país, y hemos coincidido varios senadores y queremos inclusive, reunirnos con el liderazgo de los dominicanos en el exterior; porque hay algunas iniciativas que tienen, algunas ideas que tienen los dominicanos en el exterior, que queremos compartirlas, discutirlas para ponerlas en práctica. Creemos que no hemos sido lo suficientemente justos al devolver parte de lo que hacen los dominicanos que viven en exterior con la República Dominicana. Nosotros creemos que debe haber incentivos en bonos de viviendas para los dominicanos que viven aquí, los que están pendientes a sus padres, que están pendientes a la República Dominicana, además de lo que ya hemos mencionado; que estamos unificados en eso y que queremos hacer justicia por lo que son ustedes, por lo que ustedes hacen con los dominicanos”.

“Esa es la verdad, estamos luchando en eso, no tenemos colores, estamos dispuestos hacer lo que se haya que hacer para resolver esta situación, y lo vamos a hacer. Pero es en combinación con el liderazgo de acá, por lo tanto, Felipe y los demás, nosotros queremos tener contacto para hacer lo que tenemos que hacer en función de eso. He estado con algunos dominicanos y me han hablado de algunas ideas, pero tenemos que tratar de ver cómo la ponemos en práctica, porque realmente es posible; tema de seguros, temas de viviendas y otros incentivos que entendemos que deben tener los dominicanos que viven aquí”.

“Mira, durante más de 20 años nosotros hemos estado luchando por el desarrollo de esta región, no solamente la provincia de Pernales, sino la región completa que es la sub-región Enriquillo, por el potencial de desarrollo que tiene; los micros climas. Tú puedes estar en un clima a 35 grados y te puedes trasladar a menos de una hora y descender a 20 grados en la provincia de Pedernales, en Barahona, en Bahoruco e Independencia y, todos saben que durante muchos años hemos estado luchando por el tema de la litis que tenían los terrenos, y que lucharon los diferentes presidentes, pero finalmente se logró y esos terrenos son del Estado Dominicano, como han debido de ser siempre”.

Este gran evento fue realizado en el prestigioso restaurante “La Casa del Mar” ubicado en el Bronx.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...