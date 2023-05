El Sepla amenaza al Gobierno con una huelga de pilotos en todas las aerolíneas

El potente sindicato de pilotos Sepla ha lanzado este mediodía la advertencia de una huelga que alcanzaría a todas las aerolíneas en España y que complicaría una temporada de verano que se prevé histórica en términos de demanda. Se trata de una amenaza que hasta ahora no se había dado jamás y que podría cristalizar en un paro general si el Ministerio de Transportes no deja de fijar lo que consideran unos servicios mínimos “abusivos” cada vez que se anuncia una huelga.

El desafío se enmarca en los conflictos laborales que han llevado a parar a los pilotos de Air Europa y Air Nostrum con la petición de mejoras salariales en el centro de las disputas. En ambos casos se habla de un exceso de protección a la empresa y de la prevalencia del interés de los consumidores sobre el derecho a huelga como herramienta de presión.

Representantes del Sepla y de las secciones sindicales de Air Europa y Air Nostrum han comparecido esta mañana en rueda de prensa recordando que más de 15 sentencias de la Audiencia Nacional corroboran que se está conculcando un derecho de los trabajadores del sector aéreo. El secretario general del sindicato, Javier Fernández-Picazo, ha puesto sobre la mesa la carta de la huelga a nivel nacional, añadiendo que el Sepla se ha ofrecido al Ministerio que lidera Raquel Sánchez para definir unos servicios mínimos “justos y proporcionados”.

El sindicato ha pedido medidas cautelares en la Sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional por la vulneración del derecho de huelga en el paro indefinido que está teniendo lugar en Air Nostrum. Durante la comparecencia ante los medios se ha tildado de “irresponsable” la actuación del Gobierno, y de “desesperanzador” la falta de respeto a las sentencias de los tribunales.

Fernández-Picazo, consciente de la dificultad de poner de acuerdo al personal de muy diversas compañías, ha advertido del cansancio de los pilotos. En algunas de las más destacadas, como sucede en Iberia o Ryanair, impera la paz social tras la firma de acuerdos laborales.

Para el delegado jefe de Iberia Regional Air Nostrum, Manuel Moñino, es inconcebible que el gobierno permita a Iberia Regional Air Nostrum “parapetarse tras unos servicios mínimos abusivos y evitar así llegar a un consenso y a unas soluciones razonables con los trabajadores”. Por este motivo, Moñino ha anunciado que, si el criterio abusivo de los servicios mínimos no cambia, el colectivo se verá obligado a ampliar las jornadas de huelga. De momento se está protestando los viernes y lunes de forma indefinida, acumulando ya 22 jornadas de huelga.

Carlos Sánchez, delegado jefe de Air Europa, ha explicado que el Ministerio ha blindado con servicios mínimos el 90% de los vuelos operados en días de huelga. Los pilotos de Air Europa han ido al paro los días 1, 2, 4 y 5 de este mes y elevan su ofensiva con otros ocho días de paro en todo el país, para el 22, 23, 25, 26, 29 y 30 de mayo, y el 1 y 2 de junio.

