El uso de cigarrillos en países en desarrollo podrían disminuir a cero en las proximas tres décadas

El uso de cigarrillos en varios países en desarrollo podría disminuir a cero en las próximas tres décadas a medida que los fumadores dejen ese habito o cambien a productos alternativos, según un nuevo informe.



El tabaquismo desaparecerá para 2050 en Estados Unidos, partes de Europa, Australia y grandes regiones de América Latina si la tendencia decreciente observada en las últimas décadas continúa, escribió Adam Spielman, analista de Citi, en una nota publicada el martes.

El análisis muestra lo importante que es para las grandes tabacaleras armarse con alternativas competitivas a los cigarrillos.

La industria ha experimentado algunos de los mayores cambios en su historia: la cantidad de niños que actualmente fuman se ha reducido en casi tres cuartas partes en los últimos 20 años, el consumo de tabaco entre los hombres esta disminuyendo por primera vez desde que se tiene registro y el volumen de cigarrillos ha estado cayendo de forma sostenida durante décadas.

Philip Morris International Inc., fabricante de los cigarrillos Marlboro y Chesterfield, también ha señalado que los cigarrillos podrían comenzar a quedar obsoletos dentro de una década.



La compañía ha tomado la delantera en formas alternativas para fumar con su dispositivo de tabaco calentado IQOS y ahora ya obtiene casi una cuarta parte de sus ingresos de productos sin combustión, lo que ha provocado una carrera con rivales como British American Tobacco Plc para convencer a los fumadores de consumir productos libres de humo como el vapeo y las bolsas de nicotina de consumo oral.

Altria Group Inc. es el más atrasado en este informe, ya que aproximadamente 82% de su negocio aun proviene de los cigarrillos, dijo Spielman. Y pese a que cuenta con inversiones en alternativas, la compañía no siempre tiene control sobre ellas, ya que la tecnología de vapeo que posee es a través de una participación en Juul Labs Inc. y su exposición a la categoría de tabaco calentado sin combustión no es solo mediante la comercialización del producto IQOS, de Philip Morris.



Sin embargo, los productos de ultima generación han desacelerado la reducción del uso de nicotina en muchos mercados y posiblemente lo han revertido en algunos, escribió Spielman.

En países como China, Francia y Rusia, es probable que el consumo de cigarrillos siga siendo común todavía en 2050. «Las tendencias actuales no sugieren un mundo sin cigarrillos», dijo Spielman.

Bloomberg