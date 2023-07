Embajada de EE.EE explica por qué niegan la visa de turista bajo la sección 214B

La Embajada de Estados Unidos en República Dominicana explica las razones de por qué a un solicitante le niegan la visa de turista bajo la sección 214B, y recomienda revisar cuidadosamente el formulario antes de ir a la entrevista.

A través de su cuenta de Instagram embajada mantiene una serie de recomendaciones tanto para los solicitantes de visa de inmigrantes como para los de turista, para que eviten cometer errores y vaya preparados a la cita consular.

A continuación, reproducimos las explicaciones y recomendaciones sobre la negación de visa bajo la sección 214B.

Qué significa que me negaron la visa de turista bajo la sección 214B

“Un rechazo bajo la sección 214(B) ocurre cuando una visa de turista no es la correcta para tu plan de viaje. Si no demostraste que usarías la visa correctamente o si no demostraste que tienes vínculos fuertes en la República Dominicana.

Otro punto importante es que muchos solicitantes no tienen idea de la información que se ha incluido en su formulario de solicitud de visa.

Si vuelves a solicitar, revisa cuidadosamente tu formulario antes de enviarlo”

Esto de revisar el formulario ocurre porque muchas veces el solicitante paga a otra persona y no chequea bien las informaciones.

Al entrar en las plataformas que tiene la embajada se pueden observar otras orientaciones como las del llenado del formulario de solicitud y todos los pasos que deben dar las personas antes de ir a la cita.

De maneta que, si necesita informaciones de primera mano, lo correcto es tenerla desde la propia embajada. elección 214B.mulario antes de ir a la entrevista.

