Embajada de los Estados Unidos anuncia la llegada de nuevo cónsul general

La Embajada de los Estados Unidos en Santo Domingo anunció este martes la llegada de William Swaney, nuevo cónsul general de los Estados Unidos en la República Dominicana.

Con una destacada trayectoria en el Servicio Exterior de los Estados Unidos, el señor Swaney aporta más de veinte años de experiencia diplomática a este importante cargo.

Como cónsul general, tendrá a su cargo las operaciones consulares de la Embajada, que ofrecen servicios a ciudadanos estadounidenses que residen o viajan a la República Dominicana, además de proveer servicios de visado a los dominicanos que desean visitar, estudiar o trabajar en los Estados Unidos.

“Es un honor servir en la República Dominicana y estoy comprometido con fortalecer la duradera relación entre nuestros dos países”, indicó Swaney. “Espero trabajar de cerca con el pueblo dominicano para promover el entendimiento mutuo, la seguridad, la prosperidad y los valores democráticos”.

La primera misión diplomática del señor Swaney fue precisamente en la República Dominicana en 1997, donde se desempeñó como vicecónsul. Regresó en 2018, ocupando diversos roles durante la pandemia.

Sus otras giras incluyen puestos en México, Francia, Afganistán, Camerún y los Países Bajos, además de ocupar cargos en Washington, D.C. Posee títulos de la Universidad de Vermont, la Universidad George Washington y el Bates College, y domina el idioma español.

La llegada del cónsul general Swaney reafirma el compromiso de la Embajada de los Estados Unidos de ofrecer servicios consulares transparentes, eficientes y respetuosos, al tiempo que fortalece los lazos de amistad y cooperación con la República Dominicana.

