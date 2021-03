Empleados desvinculados de Aduanas tienen que esperar más de 90 días para recibir sus prestaciones laborales

Por La redacción del Viajero

Santo Domingo

Empleados que son desvinculados de la Dirección General de Aduanas, tienen que esperar más de 90 días para poder recibir su sueldo de pensionados y sus prestaciones laborales. Al igual que los cancelados que no reúnen las condiciones para jubilación.

De acuerdo con los detalles, de empleados que han sido desvinculados de aduanas en la actual administración, en el Departamento de recurso Humanos le hacen entrega de una carta de cancelación donde le dicen que tienen que esperar 90 días para recibir sus prestaciones laborales.

En tanto, que los que tienen el tiempo requerido para optar por una pensión también tienen que esperar ese mismo periodo y hasta unos meses más para comenzar a recibir su salario de pensionado.

Mientras que en el transcurso de esos meses en el que el empleado va a pensión son sacados de la nómina de la institución y además quedan sin la protección del seguro médico y de otros beneficios que concede la aduanas.

Los empleados cancelados de la institución recaudadora explicaron al VIAJERO DIGITAL, que este mecanismo que está aplicando el actual director general de Aduanas, Eduardo Sanz Lovatón, es violatorio de las leyes de aduanas que no está contemplado en ninguno de sus artículos.

Explicaron que ahora los empleados desvinculados son sacados de la nomina y tienen que esperar largos meses para que el presidente emita un decreto oficializado ante el ministerio de hacienda la entrega de la pensión, por los años trabajando en la institución.

Empero, señalaron que ellos y sus familiares debido a que han sido sacados de la nomina y no cuentan con otras entradas económicas tienen que pasar muchas veces hasta hambre junto a sus hijos.

“Yo me pregunto si ellos no saben que nosotros tenemos que comer, pagar los servicios de luz, agua y teléfono y cumplir otras necesidades perentorias”, precisaron.

Indicaron asimismo que ahora si un hijo se enferma tienen que pagar en una clínica privada, porque no tienen tampoco seguro de salud.

“Nosotros nos queremos que los nombres salgan a la luz pública porque usted sabe como son las cosas en este país, que la soga rompe por el lado más delgado”, expresaron los quejosos.

Recordaron que en administraciones pasadas los empleados que iban a pensión hasta que el poder ejecutivo no emitía el decreto enviándolos al ministerio de hacienda el mismo continuaba recibiendo su salario porque ellos entendían que el proceso de pensión es largo y tedioso.

Explicaron que debido a los cientos de miles de cancelados, en aduanas el ministerio de Hacienda ha tenido que programas citas para recibir a los ex –empleados para comenzar el inicio del proceso burocrático de papeleos que le exigen a las personas desvinculadas de la institución para fines de recibir su pago de jubilación.

A pesar de que tienen que permanecer por ese tiempo a la espera de que el presidente emita un decreto autorizando su pensión ante el ministerio de hacienda, el empleado cancelado tiene que ingeniársela para conseguir el sustento de la familia.

Los empleados alegan por ultimo que esa medida de enviar a los desvinculados a la casa sin dinero ha sido una práctica ilegal del actual director general de Aduanas, Sanz Lovatón, por lo que demandaron la intervención en el caso del presidente de la República Luis Abinader.

