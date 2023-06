En la última encuesta Gallo el Presidente Abinader sigue encabezando las preferencias de caras a las elecciones del 2024

Santo Domingo-RD

De acuerdo con los resultados de la ultima encuesnta Gallo, el presidente Luis Abinader sigue encabezando las preferencias de cara a las elecciones presidenciales del próximo año 2024, según una nueva encuesta de la firma Gallup Dominicana suyos resultados fueron divulgados este miércoles en la tarde.

El sondeo, realizado con el patrocinio del grupo de comunicaciones RCC Media, señala que 52.9% dijo que votaría por Abinader, 35.3% por Leonel Fernández (del Partido Fuerza del Pueblo) y el 29.1% por Abel Martínez (del Partido de la Liberación Dominicana.

Según la ficha técnica, el trabajo de campo de esta nueva encuesta fue realizado del 11 al 14 de junio de este 2023, haciendo 1200 entrevistas presenciales (cara a cara) a personas distribuidos proporcionalmente por región, edad y género de acuerdo al Censo del 2010. Su margen de error es de más o menos un 2.8%.

Los datos finales fueron ofrecidos este miércoles en la tarde por el programa radial el Sol de la Tarde, del grupo RCC Media, que se transmite de lunes a viernes por la emisora ZOL.106.5 FM.

A pesar de las posturas políticas, un 60 por ciento de dominicanos que fueron encuestados aprueba la gestión del actual presidente Abinader, 36 por ciento la desaprueba y 4 por ciento prefirió no opinar sobre el tema.

Poco menos de la mitad de los entrevistados, un 49.8 por ciento, prefiere que el Partido Revolucionario Moderno (PRM) continúe gobernando, el 44.3 por ciento dice que debe ser otro partido y el 5.9 por ciento no respondió a esa pregunta.

En el caso del expresidente Leonel Fernández, el 62.7% no votaría por él y 1.9 prefirió no responder u opinar.

En cuanto a Abel Martínez, el 65.8% indicó que no votarían por él, 29.1% que sí, 5.0% prefirió no opinar o no responder y 0.1% contestó que votaría en blanco.

