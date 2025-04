El presidente Donald Trump dio la bienvenida a Shohei Ohtani, Mookie Betts y a los Dodgers de Los Ángeles, vigentes campeones de las Grandes Ligas, a la Casa Blanca el lunes para felicitarlos por ganar la Serie Mundial la temporada pasada.

Trump elogió a “las personas muy talentosas” que vencieron a los Yankees de Nueva York en cinco juegos, pero se negó a presentar a algunos senadores demócratas en la ceremonia porque “simplemente no me gustan particularmente, así que no los presentaré».

El evento se llevó a cabo durante un lunes frenético para la bolsa de valores en Estados Unidos después de que Trump reafirmara sus aranceles.

