Escuela de Medicina de la UNPHU es acreditada por la agencia internacional CAAM-HP

La Escuela de Medicina de la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU), recibió la acreditación de la Caribbean Accreditation Authority for Education in Medicine and Other Health Professions (CAAM-HP), luego de validar el Programa de Desarrollo de la Facultad, la evaluación de desempeño y retroalimentación (evaluación 360) y el seguimiento ofrecido a los profesores, así como el compromiso de los integrantes de la Escuela de Medicina con el éxito de la docencia y los estudiantes.

La acreditación es el resultado de un riguroso proceso de evaluación en el que se ha verificado el cumplimiento de estándares de calidad académica, científica y ética. El reconocimiento obtenido demuestra el compromiso de la UNPHU, con la excelencia en la formación de profesionales de la salud.

El CAAM-HP ha reconocido la solidez de los programas académicos, el cuerpo docente altamente cualificado, las instalaciones y recursos disponibles para la enseñanza, así como el compromiso con la mejora continua de la calidad educativa.

Esta acreditación es un logro significativo que refuerza el prestigio y la trayectoria de la Escuela de Medicina, lo que consolida a la UNPHU, como una institución de referencia en la formación de médicos con altos estándares de competencia y profesionalismo.

Sus egresados son evidencia de la excelencia, trayectoria y constancia, de los programas. Muchos ocupan importantes cargos y responsabilidades alrededor del mundo, cumpliendo con estándares profesionales que inician desde que el estudiante comienza su programa de formación en la UNPHU.

La acreditación se dio a conocer en una actividad realizada en el Auditorio Horacio Álvarez Saviñón, el 8 de febrero de 2024; en la que estuvieron presentes autoridades de la universidad, estudiantes y egresados.

Beneficios de la acreditación internacional en Medicina:

Para el estudiante y egresado, proporciona la movilidad de sus egresados ya que asegura que el programa educativo cumple con estándares reconocidos a nivel mundial y específicamente permite el acceso a los médicos egresados de dicho programa acreditado a la certificación ECFMG para continuar su formación en los Estados Unidos.

Para el sector salud, asegura a los empleadores de egresados de una Escuela de Medicina acreditada internacionalmente, que los conocimientos y las competencias prácticas de estos alcanzan los estándares internacionales que garantizan una formación de calidad.

En sentido general, los procesos de acreditación son una herramienta poderosa para promover cambios y mejoras para la institución y facilitar la gestión de la calidad, ya que orienta la toma de decisiones y el diseño y desarrollo de planes de mejora.

Sobre la Escuela de Medicina de la UNPHU

La Escuela de Medicina fue fundada en el año 1966, siendo la primera escuela de medicina privada creada en la República Dominicana. El primer grupo de médicos se graduó en el año 1973. Nuestros graduados son hoy médicos de gran trayectoria y prestigio, que ejercen su profesión en República Dominicana, Estados Unidos, Puerto Rico, Canadá, España y muchos otros países.

El programa de Medicina consta de 16 períodos que pueden ser completados en 5 años y 4 meses, pues los estudiantes pueden realizar tres períodos al año de 15 semanas cada uno. Antes de ingresar al programa de la Escuela de Medicina, la mayoría de nuestros estudiantes internacionales ya han hecho sus estudios de pre-médica en sus países de procedencia. Los estudiantes dominicanos regularmente realizan los estudios

About Author

Me gusta esto: Me gusta Cargando...