Estados Unidos, deporta este año a 2,045 ex-presidiarios dominicanos

Rafael Castro 11 de noviembre 2020

Aeropuerto Las Américas, RD

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, de Estados Unidos ICE ha deportado al país, este año 2020 a 2,045 ex –convictos dominicanos, tras cumplir condenas en esa nación acusados de narcotráfico, asaltos, lavado de activo y otras violaciones federales cometidas en esa nación.

De acuerdo con las estadísticas aeroportuarias, el 69 por ciento de los 2,045 nacionales deportados este año a la Republica dominicana estuvieron envueltos en casos de narcotráfico, crímenes y lavado de activos.

Estos vinieron de regreso al país, en aviones comerciales contratado por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, de Estados Unidos, por sus siglas en inglés (ICE).

En vista del incremento de los casos del Covid-19 en el país, y en Estados Unidos, los nacionales a su arribo llegan bajo estrictas medidas de seguridad y sanitarias, en un avión comercial procedente de la ciudad de Alexandria, Luisiana, Estados Unidos, donde se halla un centro de acogida de los deportados.

Los dominicanos repatriados cumplieron condenas en cárceles norteamericanas de 05-10 y 15 años acusados de ventas y distribución de drogas narcóticas, homicidios, lavado de activos, falsificación de documentos federales, asaltos a mano armada, fraudes bancarios y violación sexual entre otras acusaciones.

Revelan las estadísticas ofrecidas, que durante el presente año 2020 las autoridades de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, ICE, han deportado hasta la fecha a la República Dominicana, a 2,045 nacionales luego de cumplir su condena en cárceles norteamericanas.

De esa cantidad de repatriados este año, 208 de ellos corresponden a mujeres de diferentes edades y los demás restantes a hombres.

Estos retornaron escoltados en la misma aeronave por miembros del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) y agentes federales Marshall, quienes entregaron a los ex –presidiarios a funcionarios de la Dirección Nacional de Migración de servicios en el aeropuerto Las Américas.

A su llegada al aeropuerto, las autoridades de Migración y Salud Pública procedieron a examinar cuidadosamente uno por uno a los ex –presidarios antes de subirlos a los autobuses que los llevaría a la sede central de la Dirección General de Migración.

El año pasado 2019 el gobierno estadounidense deportó a República Dominicana a 1,725 ex presidiarios criollos después de haber cumplido condenas en recintos carcelarios de diferentes estados norteamericanos.

Se estima que actualmente sobrepasan los 7,500 los nacionales que están presos en diversos recintos carcelarios ubicados en diferentes ciudades de los Estados Unidos, cumpliendo condenas.

En el aeropuerto para recibir a los ex -convictos, algunos considerados peligrosos, se montaron operativos con amplio dispositivo de seguridad con autoridades militares y policiales en el área norte de rampa del aeropuerto Las Américas.

Comparte esto: Twitter

Facebook