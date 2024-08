Estados Unidos se dosifica y pasa a cuartos de final en Juegos Olímpicos de París 2024

Con un juego esta vez más coral y dosificando esfuerzos, la selección de Estados Unidos, la gran favorita al oro, derrotó este miércoles a Sudán del Sur, por 103-86, y aseguró el pase a cuartos del torneo olímpico de los Juegos de París 2024 en un partido disputado en el estadio Pierre Mauroy de Villeneuve d’Ascq, en las afueras de Lille; y en el que su máximo anotador fue esta vez Bam Adebayo, con 18 puntos.

Los hombres de Steve Kerr se impusieron sin forzar en exceso la maquinaria; en un partido en el que el más productivo fue el sursudanés Nuni Omot, que macó 24 puntos y compartió la mejor valoración del encuentro (25) con el citado pívot de los Miami Heat; en un partido que se decidió en la primera mitad y que estuvo más nivelado en la reanudación.

El partido enfrentaba a los dos ganadores de la primera jornada. Los africanos -debutantes en unos Juegos- habían sorprendido a Puerto Rico (90-79). Y Estados Unidos arrancaba su camino hacia el decimoséptimo título olímpico -el quinto seguido-, con un importante correctivo a Serbia, la subcampeona mundial. A la que superaron en 26 puntos (110-84). Curry, Booker y LeBron repitieron en el cinco de las barras y las estrellas; en el que, a diferencia del pasado domingo, esta vez entraron -en lugar de Jrue Holiday y Embiid (que no jugó un solo minuto)- Jason Tatum y Anthony Davis.

LeBron James de EE.UU. mira durante el partido Men’Äôs Group C entre EE.UU.

Que se estrenó con taponazo sobre el base Carlik Jones, después de anotar los primeros dos puntos que no sumó LeBron (6-0). Esta vez sonó el himno correcto y los sursudaneses -que pase lo que pase, serán recibidos como héroes en Yuba, su capital, después de la cita olímpica- parecían no dejarse intimidar. Con un triple del ala-pívot Omot -13 puntos al descanso- y otra cesta del base Marial Shayok se atrevieron incluso a mejorar el parcial inicial norteamericano y a ponerse por delante (6-7).

Ahí se acabaron las concesiones del ‘Team USA’. Al menos, durante la primera parte. Hace un par de semanas, en el amistoso de Londres, el equipo que dirige Royal Ivey se atrevió a cerrar el marcador a un solo punto (101-100). Pero la de este miércoles fue otra canción.

Un triple de Derrick White -uno de los tres hombres de los Boston Celtics, que vienen de romper a su favor el empate histórico en títulos NBA que les unía a los Lakers (18-17)-, sustituto, una vez comenzada la preparación para París 2024, de Kawhi Leonard; y otra canasta de Adebayo colocaban el 26-14 con el que acabó el primer cuarto. El siempre brillante Kevin Durant -que apunta a un inédito cuarto oro- no es el máximo anotador de su selección por casualidad. Y sin llegar a la excelencia del pasado domingo, cerró el partido con 14 puntos; el segundo realizador de su equipo. Que esta vez apretó menos, distribuyo más las competencias y en el que antes del descanso se hinchaba a anotar, desde el exterior y en la pintura, Adebayo.

El ‘center’ de Miami Heat elevó a 20 (53-33) la diferencia máxima antes del entretiempo y se marchó a la caseta con 14 puntos. El partido se reanudó con un claro 55-36 que dio pie a algunas florituras como el ‘ally-hoop’ servido por Curry a Tatum -después de un espectacular corte de balón y pase en caída de Davis- para que éste anotase sus dos primeras unidades. Porque sin ser letal, la idea de relajarse no fue del todo buena, ya que ése fue el único cuarto cuyo parcial se anotaron los africanos (18-21). En la esta vez más anárquica Sudan del Sur destacaron el escolta Bul Kuol -16 puntos- y el citado Omot, que podrá contarle a sus nietos que jugó en unos Juegos Olímpicos contra Estados Unidos y que él fue el máximo anotador del partido. Wenyen Gabriel, ex Laker y pivot del Maccabi, que no anotó su primera canasta hasta el final del tercer cuarto, cogió diez rebotes pero se fue a la ducha con sólo dos puntos.

Estados Unidos tampoco fue la del pasado domingo. Sus grandes figuras ya tienen una edad y Kerr -que tampoco ha ganado cuatro anillos como técnico (tiene nueve en total) por casualidad- prefirió bajar un par de marchas para evitar averías indeseadas. LeBron -que a los 39 años dejó algún que otro destello de su enorme categoría- se conformó con sumar doce puntos.

Curry (36), el mejor triplista de la historia, debutante en Juegos, con sólo tres. Un triple de Thor acercaba al equipo africano a diez puntos (62-52), pero al último cuarto se llegó con 16 a favor de los norteamericanos. Que, sin querer hace sangre del un conjunto sursudanés que le ha entrado por buen ojo a todo el mundo, tampoco malgastaron demasiadas energías.

Se conformaron con volver a pasar de la centena -mediante un triple final de Anthony Edwards- para, antes de afrontar su último trámite en Lille -el viernes, contra Puerto Rico-, ir visualizando el lío final, en París. Y le cedieron los honores de ser el mayor realizador del partido a Omot, que marcó 24 puntos- seis más que Adebayo. – Ficha técnica- 103; Estados Unidos (26+29+18+30)- Curry (3), Booker (10) LeBron James (12), Tatum (4) Anthony Davis (8) -cinco inicial-, Jrue Holiday (5), White (10), Durant (14), Anthony Edwards (13), Adebayo (18), Haliburton (6) 86; Sudán del Sur (14+22+21+29)- Carlik Jones (3), Nuni Omot (24), Kuol (16), Wenyen Gabriel (2), Shayok (12) -cinco inicial-, Thor (7), Maluach (0), Jok (7), Dech (0), Deng (0 ), Makoi (0 ) Arbitros- Antonio Conde (ESP), Martins Kozlovskis (LAT), Takaki Kato (JPN). Eliminaron, por cinco faltas personales a Wenyen Gabriel. Incidencias- Partido del grupo C del torneo olímpico de baloncesto disputado en el estadio Pierre Mauroy de Villeneuve d’Ascq, en las afueras de Lille, ante 27.056 espectadores.

