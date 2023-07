¿Estamos conectados o desconectados?

Por Juan Matos, MSc | Twitter: @juanmatos

Vivimos inmersos en las tecnologías y las redes sociales. Según estudios, los usuarios promedio pasan un estimado de 6 horas y 37 minutos al día en Internet, esto equivale a 100 días al año pegados a la pantalla. ¿De qué nos estamos perdiendo mientras estamos inmersos en este mundo digital?

Las redes sociales nos brindan un espacio perfecto para mostrar nuestras mejores versiones, pero ¿qué sucede con lo imperfecto? ¿Dónde queda la autenticidad en un mundo lleno de filtros y banalidades? Pareciera que nos hemos olvidado de apreciar lo genuino y verdadero en nuestras vidas.

Con la excusa de mantenernos constantemente actualizados, nos hemos convertido en esclavos de las notificaciones. Estamos atrapados en un ciclo interminable de distracciones, perdiendo la capacidad de enfocarnos en lo que realmente importa. Nuestra interacción humana se ha vuelto superficial, preferimos los «RT» y los «me gusta» a las conversaciones cara a cara, las cuales promueven relaciones reales basadas en emociones genuinas en el mundo físico.

El bombardeo constante en las redes sociales puede minar nuestra autoestima. Detrás de cada imagen «perfecta» se ocultan historias amargas y momentos difíciles que no se muestran. Mientras nos comparamos constantemente con los demás, olvidamos valorar nuestro propio viaje y apreciar quiénes somos realmente.

La necesidad de validación en línea puede convertirse en una prisión emocional. No permitamos que el número de seguidores o los «me gusta» definan nuestro valor. Somos mucho más que eso. La dependencia tecnológica también puede afectar nuestra salud mental, estudios sugieren que el uso excesivo de las redes sociales se relaciona con la ansiedad y la depresión.

¿Recuerdan cuando nuestras conversaciones eran cara a cara y no a través de mensajes de texto? Volver a ese tipo de interacciones puede ayudarnos a crear conexiones más profundas y genuinas con quienes nos rodean.

A veces, necesitamos levantar la mirada y apreciar el mundo a nuestro alrededor. Los árboles, el cielo, los detalles sutiles que pasan desapercibidos cuando estamos inmersos en nuestras pantallas. La vida real tiene mucho que ofrecer, ¡aunque usted no lo crea!

No nos perdamos en ese mundo virtual detrás de las pantallas, el tiempo es un recurso invaluable y no se puede recuperar. Aprovechemos cada momento y busquemos un equilibrio saludable entre lo digital y lo real. Es cierto, las redes sociales pueden ser poderosas herramientas de cambio y conexión, pero no debemos olvidar que el mundo fuera de ellas es igualmente relevante.

Es momento de reflexionar sobre nuestra dependencia tecnológica y preguntarnos si nos estamos alejando de la gente. Recordemos que somos seres sociales, emocionales y conectados por naturaleza. La verdadera magia ocurre cuando vivimos el presente y valoramos los momentos, las experiencias y las personas que nos rodean.

Hoy les invito a detenerse a reflexionar, a mirar fuera de las pantallas y a redescubrir la belleza del mundo en el que vivimos ausentes. Desconectémonos de lo virtual y reconectemos en el mundo real, con nosotros mismos y con los demás. ¡Recuperemos lo que estamos perdiendo!

