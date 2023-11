Eterna rivalidad: Puerto Rico visitará a RD para un solo Juego de Estrellas de las ligas invernales

El NUEVO DIA

Con la idea de ofrecer un verdadero espectáculo a los aficionados del béisbol y por una invitación de la Federación de Peloteros Profesionales de la República Dominicana, el Juego de Estrellas de la Liga de Beisbol Profesional Roberto Clemente se mudará al Estadio Cibao, en la ciudad de SaEn la casa de las Águilas Cibaeñas, el domingo, 3 de diciembre, los elegidos boricuas se enfrentarán a lo mejor de la pelota invernal dominicana.

Esta es la sexta edición del Juego de Estrellas interliga, que se inauguró en 2005, pero que pausó en el 2009. La isla vecina será la sede de este año debido a que el último evento se celebró en la isla.

“Llevamos ya varios años, lamentablemente se atrasó todo por la pandemia, cuando ya habíamos tenido unas conversaciones para retomar el evento, así que hablamos de todo lo que queríamos, se llegó a un acuerdo, y ahí fue que entonces formalmente en mayo nos llegó la invitación de nosotros ir a visitar a Dominicana en esta oportunidad”, explicó a El Nuevo Día, el presidente de la Asociación de Peloteros Profesionales de Puerto Rico, Yamil Benítez.

Benítez aseguró que la intención de ambos países es regalar entretenimiento y diversión a los aficionados luego de que los Juegos de Estrellas locales no cumplieran con sus expectativas en términos de la asistencia de los fanáticos.

“En los juegos de estrellas locales, no vemos la respuesta que queremos; no la vimos en Carolina, no la vimos en Mayagüez, y no es por falta de recursos, porque se trabaja para hacer un tremendo espectáculo”, dijo el expelotero.

El también presidente de la Confederación de Peloteros del Caribe espera que para el 2024 o 2025, el evento se pueda celebrar en Puerto Rico. Al momento, la isla tiene programado albergar la Serie del Caribe de 2026.

“Queremos seguir con esa rivalidad y vamos a cumplir con este juego en República Dominicana e inmediatamente que se acabe la Serie del Caribe en Miami (2024), nos vamos a sentar para que ese espectáculo que se vea en Santiago, los puertorriqueños lo puedan vivir aquí en Puerto Rico”, expresó, al agregar que aún desconoce si el partido podrá ser transmitido por Wapa Deportes, de la misma manera que están proyectando algunos de la actual temporada local.

Novena boricua

Benítez confirmó que los 26 jugadores que representarán al país y serán dirigidos por el dirigente de los Criollos de Caguas, Yadier Molina, se darán a conocer entre el miércoles y viernes la próxima semana. Del mismo modo, el día elegido presentarán a todo el cuerpo técnico.

La selección del exreceptor de las Mayores como piloto de Puerto Rico se debió, de una parte, a una petición de los organizadores en Dominicana para elevar el nivel del espectáculo. Pero, de otra parte, para remontarse al 2006, cuando Puerto Rico visitó la isla hermana para la segunda edición de este evento.

