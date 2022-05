Eugenio Derbez y Eva Longoria volverán a trabajar juntos en una película

Fuente Telemundo

Eva Longoria y Eugenio Derbez protagonizarán la película ‘Aristotle and Dante Discover the Secrets of the Universe’, cinta con la que la escritora Aitch Alberto se estrenará como directora.

A través de un comunicado, la casa productora Limelight reveló que Alberto, quien ha escrito la serie ‘Duster’ de ‘HBO Max’ y algunos episodios de ‘America’ de ‘Apple TV’, escribirá el guion y dirigirá la película liderada por Eugenio y Eva Longoria, quien, por cierto, recientemente acudió a la boda de su hijastra Natalia Bastón.

Max Pelayo, Verónica Falcón, Reese Gonzales, Isabella Gómez, Luna Blaise y Kevin Alejandro serán parte del talento latino en esta cinta, mientras que Derbez, Kyra Sedgwick y Lin-Manuel Miranda serán los encargados de la producción.

Este nuevo trabajo está inspirado en la novela juvenil homónima de Benjamin Alire Sáenz, la cual fue publicada en el 2012 y está ambientada en El Paso, Texas, en el año 1987, cuando los adolescentes mexicoamericanos, Aristóteles Mendoza y Dante Quintana, se conocen en una piscina y forman un vínculo que les cambia la vida.

