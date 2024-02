Ex presidente Colegio de Periodistas valora Ley 1-24 ha quedado en una evidente y total orfandad

NEYBA, Bahoruco:

El ex del Colegio Dominicano de Periodistas valoró que la legítima embestida, “frontal y unánime”, generada desde los más amplios y diversos sectores de la sociedad, ha colocado a Ley que crea la Dirección Nacional de Investigaciones “en una evidente y total orfandad”.

Al mismo tiempo, el ex diputado Rafael Méndez dijo esperar que, en su rendición de cuenta del 27 de febrero ante la Asamblea Nacional, el presidente Luis Abinader anuncie la reintroducción del justamente vilipendiado adefesio jurídico, tal como lo reclama la sociedad.

“La Ley que crea la Dirección Nacional de Investigaciones, como está concebida, representa una grave amenaza a las libertades y derechos fundamentales de los ciudadanos, ya que faculta al organismo de inteligencia y espionaje a realizar investigaciones de todo tipo, incluidas las que tengan por objeto la vigilancia y seguimiento de personas, organizaciones y actividades políticas”, apuntó.

Para el también candidato a diputado, ese “adefesio de marras”, delata y dejar claramente al descubierto, que se trata de una trama que albergaba “fines inconfesables”, y que no deja lugar a dudas de que responde a mentalidades macabras… cavernarias, que sacaron la pezuña como parte de su ensayo antidemocrático.

“Pero de lo que al parecer no deja ningún tipo de dudas es que ese adefesio jurídico que pretendió crear el nuevo sistema de investigación y espionaje, responde a nuevos y viejos, pero reeditados manuales, prédicas y enseñanzas de que “el espionaje ha sido y seguirá siendo una parte integral del arte de gobernar”, y responde al predicamento de que “quien no sabe engañar no sabe gobernar”.

Importante es recordar que la Sociedad Dominicana de Diario y el Colegio Dominicano de Periodistas, por solo mencionar unas de todo el conjunto de la sociedad civil y reconocido juristas, que alzaron su voz, para advertir el peligro y la amenaza que representa la Ley que crea la DNI, para la preservación de los más elementales derecho ciudadanos.

