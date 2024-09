Fallece a los 34 años Rich Homie Quan, destacada figura del rap de Atlanta

El músico Rich Homie Quan, destacada figura del rap en la escena de Atlanta (EE.UU.) en la década pasada, ha fallecido a los 34 años, según recogen los estadounidenses que citan a la oficina forense, que no ha comunicado la causa de la muerte.

Nacido Dequantes Devontay Lamar (Atlanta, 1989), en sus inicios formó parte del grupo Rich Gang, en el que coincidió con una figura que adquiriría aún mayor relevancia como Young Thug, junto al que interpretó temas como ‘Lifestyle’.

Esta alianza artística no acabó bien y Rich Homie Quan decidió lanzar su carrera en solitario con canciones como ‘Type of Way’, adoptado como himno oficioso del equipo de fútbol americano de la universidad Michigan State.

Los temas ‘Flex (Oooh, Ooh, Ohh)’ y ‘Ride Out’ tuvieron también gran repercusión durante su etapa en activo, en la que se caracterizó por ser un rapero con especial énfasis en el aspecto melódico, probablemente por la influencia familiar de las bandas de soul como The Temptations o The Isley Brothers Con varias “mixtapes” publicadas en plataformas digitales, su discografía se compone de un único álbum, ‘Rich as in Spirit’ (2018), de la mano de Motown Records.

