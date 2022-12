Fallece el exlanzador y miembro del Salón de la Fama Gaylord Perry

El exlanzador y miembro del Salón de la Fama de las Grandes Ligas Gaylord Perry, falleció la madrugada de este jueves en su hogar en Gaffney (Carolina del Sur, Estados Unidos) a los 84 años.

Según informó el forense del condado de Cherokee, Dennis Fowler, el exlanzador de 84 años, falleció alrededor de las 05.00 de la madrugada de hoy (10.00 GMT) por causas naturales.

Además de su gran talento en béisbol, Perry, quien lanzó por espacio de veintidós temporadas en las Grandes Ligas, demostró su dotes de escritor en su libro “Me and the Spitter- An Autobiographical Confession” (“Yo y el Spitter- una confesión autobiográfica»), donde expuso los secretos del que fue su principal lanzamiento, el ‘spitball’ o la bola ensalivada.

“Gaylord Perry fue un caballo de batalla y una figura memorable en su carrera de Salón de la Fama”, expresó en un comunicado el comisionado de MLB Rob Manfred al enterarse del fallecimiento del estelar exlanzador.

En sus veintidós temporadas, este jugador -nacido en Williamston (Carolina del Norte) en 1938- logró un registro de 314 victorias, con 265 derrotas y un porcentaje de carreras limpias de 3.11, en 777 partidos, de los cuales 690 fueron aperturas.

En este recorrido, Perry jugó para los Gigantes de San Francisco, Indios de Cleveland (hoy Guardianes), Rangers de Texas, Padres de San Diego, Bravos de Atlanta, Yanquis de Nueva York, Marineros de Seattle y Reales de Kansas City.

Perry ganó en dos ocasiones el premio Cy Young, la primera en 1972 con los Indios de Cleveland y la segunda en 1978 con los Padres de San Diego, convirtiéndose en el primer lanzador en conseguir la distinción tanto en la Liga Americana como en la Nacional.

Con su segundo galardón, Perry también pasó a ser el primer lanzador en la historia de MLB en ganar el premio que distingue al mejor lanzador con 40 o más años.

Roger Clemens, quien lo consiguió a los 42 años en la campaña de 2004 con los Astros de Houston, es el otro miembro de este club.

Cuando fue exaltado a la inmortalidad en 1991, Perry se unió a Ferguson Jenkins, como los primeros exmiembros de los Texas Rangers en ser elegidos para el Salón de la Fama del Béisbol de las Grandes Ligas.

Estuvo casado con Blanche Manning Perry, quien falleció en un accidente de tráfico en 1987, y tuvo cinco hijos.

