 Falleció este martes a los 90 años en EE.UU el reconocido pastor Charle F. Stanley

Falleció este martes a los 90 años el reconocido pastor, el Dr. Charles F. Stanley, en la mañana en su casa, según informó la Iglesia Bautista de Atlanta, en Estados Unidos.

“El Dr. Charles F. Stanley, pastor emérito de First Baptist Atlanta, falleció esta mañana en su casa”, decía el trino, y añadía: “Estamos agradecidos por su legado perdurable de liderazgo fiel y guía espiritual como pastor principal de FBA, durante más de 50 años”.

El pastor Stanley, muy querido por la comunidad, falleció a las 7:30 de la mañana de este 18 de abril, a los 90 años de edad.

La importancia del pastor Charles Stanley

Charles Stanley fue teólogo, predicador, misionero, escritor y pastor bautista y era especialmente conocido a través de sus programas de radio y televisión, que llegaban a miles de personas.

De acuerdo con su obituario, Stanley llegó a ser reconocido en distintos lugares del mundo por medio de sus contenidos:

“Conocido por audiencias de todo el mundo a través de sus transmisiones de radio y televisión de gran alcance, Stanley modeló sus 65 años de ministerio, según el mensaje del apóstol Pablo en Hechos 20:24:

“La vida no vale nada, a menos que la use para hacer el trabajo que me ha sido asignado por el Señor Jesús, la obra de contarles a otros las Buenas Nuevas acerca de la gran bondad y amor de Dios””.

Inicios tempranos

Charles Stanley nació el 25 de septiembre de 1932, en el punto más fuerte de Gran Depresión que inició en Estados Unidos en 1929, causando una profunda crisis económica.

El pastor nació en Dry Fork, en el estado de Virginia y fue criado por una madre viuda, después de que su padre muriera cuando él apenas tenía nueve meses.

Desde los 14 años de edad recibió un llamado del Ministerio, estudió una Licenciatura en Artes de la Universidad de Richmond en Richmond, Virginia, así como una Licenciatura en Divinidad en el Seminario Teológico Southwestern en Fort Worth, en el estado de Texas.

Más tarde, Stanley obtuvo las distinciones de Maestría y de Doctorado en Teología, del Seminario Luther Rice en el estado de Atlanta.

Medios

Su incursión en los medios de comunicación se dio a partir del año 1972, cuando inició con un programa de 30 minutos llamado The Chapel Hour, o La Hora de la Capilla en español, que se presentaba en las estaciones de televisión del área de Atlanta WXIA y WANX, hoy WGCL.

Con el paso del tiempo, este programa fue rebautizado como En Contacto con el Dr. Charles Stanley y se empezó a difundir por todo el país desde 1978, después de que la cadena Christian Broadcasting Network se pusiera en contacto con el pastor Stanley, para crear un programa práctico de enseñanza de la Biblia, para ser distribuido satelitalmente.

