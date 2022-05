Fans están preocupados que Britney Spears esté ‘fuera de control’ de nuevo

La semana Britney Spears recibió muchas críticas por las fotos desnuda que subió a su Instagram. Mientras algunos fans señalan que es su manera de sentir su libertad desde el fin de su tutela, otros consideran que la cantante podría estar nuevamente perdiendo el control.

El sitio Distractify afirma que incluso aparte de las preocupaciones sobre si estaba realmente embarazada o no, muchos de los seguidores de Britney comentaron sobre las fotos de desnudos sugiriendo que algo andaba mal.

“Empezando a pensar que aquellos que tenían el control quizás deberían haberlo mantenido”, escribió una persona en los comentarios.

“Cariño, así no es como sales de una tutela donde te acusan de estar loca”, agregó otro usuario.

“Hay tantas otras formas de exhibir tu libertad”, continuaron. “Tantas otras formas de mostrar tu poder femenino. Esto no lo es. Vuelve a evaluar cuál es el punto que estás tratando de exponer y no publiques cada uno de los impulsos que tienes en Instagram. Usa tu juicio y si no puede hacer eso, entonces tal vez busques más terapia, etc. Esta es tu oportunidad de cambiar tu plataforma. Pero en este momento, mientras el público observa, no parece diferente de antes”, comentó otro.

“También hubo mucho apoyo para Britney en el comentario. Después de todo, lo que ella elige publicar en Instagram es totalmente su elección, y parece claro que algunas personas piensan que se le debe permitir actuar como le plazca”, señala la publicación.

