Faride Raful alza la voz: una cruzada contra la difamación digital»

Santo Domingo, 20 de mayo de 2025.

En un país donde las redes sociales se han convertido en una arena de fuego cruzado, la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, rompió el silencio este lunes para denunciar lo que calificó como una “campaña sistemática de descrédito” en su contra, con tintes personales y tecnológicos que —según sus palabras— cruzan los límites de la ética y la legalidad.

Con el rostro firme y la voz serena, pero cargada de determinación, Raful se dirigió al país a través de un video difundido en sus redes sociales.

La grabación, que rápidamente se hizo viral, no fue un acto de victimismo sino un llamado a la conciencia y a la acción. “Se está recurriendo a la mentira más baja y a la tecnología más perversa para fabricar rumores sobre mi vida personal”, denunció con claridad.

La ministra, conocida por su trayectoria como abogada y legisladora combativa, reconoció que ha enfrentado críticas como figura pública.

Pero advirtió que lo que vive ahora es un ataque que no se limita al debate político, sino que busca destruir su integridad mediante montajes digitales y rumores sin fundamento. “Esto no se arregla con un ‘disculpa si te he ofendido’.

Lo que se siente al ser objeto de un ataque así no se borra con un clic”, expresó con evidente afectación emocional.

Lejos de mostrarse debilitada, Raful reafirmó su compromiso con la transparencia y la coherencia, virtudes que ha proclamado como pilares de su vida pública y privada. Pero en esta ocasión, no habló solo como ministra, sino como madre, hija y ciudadana.

“Por mi familia, mi hijo y por tantas mujeres que han vivido ataques similares… nunca he ocultado quién soy, cómo vivo ni lo que pienso”, afirmó, en un mensaje que resonó especialmente entre sectores feministas y defensores de los derechos digitales.

En una era donde la manipulación de imágenes, audios y textos se ha convertido en un arma peligrosa, Raful alertó sobre el impacto de estas prácticas en la democracia y en la salud emocional de las personas.

«Esto no es un juego. Hoy, cualquiera de nuestros hijos puede ser víctima de extorsión con contenido manipulado digitalmente», subrayó, llamando la atención sobre la urgencia de legislar y actuar frente a este tipo de amenazas.

Como respuesta, Raful aseguró haber instruido a su equipo legal para que emprenda acciones contra los responsables. «Defender mi nombre no es solo un acto de dignidad personal. Es también un deber público para que nadie más tenga que callar por miedo a una mentira», sentenció.

En su mensaje final, no dejó dudas sobre su determinación: “Sé lo que buscan. Pero están perdiendo su tiempo. Sabemos quiénes son. No les temo”. La ministra dejó claro que los ataques que intentan minar su credibilidad no lograrán frenar su trabajo al frente del Ministerio de Interior y Policía, donde ha impulsado una gestión centrada en la seguridad ciudadana y la aplicación de la ley.

La denuncia de Faride Raful abre un nuevo capítulo en el debate nacional sobre la ética digital, el respeto en la vida pública y el papel de las mujeres en los espacios de poder. Su voz, cargada de firmeza y humanidad, parece marcar el inicio de una cruzada contra el silencio y la impunidad en tiempos de pantallas y sombras.

